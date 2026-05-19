19 de mayo de 2026 - 23:45

Así es la mansión de Madonna en Manhattan: tiene 13 habitaciones y un libro de Eva Perón

Madonna mostró detalles de su residencia valuada en USD 40 millones en Nueva York, donde predominan los tonos oscuros, las piezas de colección y los recuerdos de su carrera artística.

La mansión de Madonna en Manhattan.

La mansión de Madonna en Manhattan.

Foto:

TikTok / @ly.as
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante Madonna abrió las puertas de su exclusiva residencia en Manhattan y sorprendió al exhibir detalles de una propiedad valuada en cerca de 40 millones de dólares. Su mansión se encuentra ubicada en el exclusivo barrio neoyorquino de Upper East Side.

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El recorrido fue realizado por el creador de contenido especializado en moda Lyas, quien grabó distintos sectores de la mansión mientras recorría los ambientes hasta llegar al espacio donde lo esperaba la artista.

La vivienda tiene un marcado estilo georgiano y cuenta con 13 habitaciones, 14 baños y nueve chimeneas. Además, la residencia cuenta con un jardín privado de aproximadamente 280 metros cuadrados, ascensor y gimnasio.

Embed - Lyas chez Madonna (Lyas In Madonna's House) - Vidéo Complète - VOSTFR

Una estética oscura y ambientación gótica

Lejos del minimalismo tradicional de muchas propiedades de lujo, la casa de Madonna se caracteriza por una estética dominada por el color negro, la madera oscura y objetos de inspiración gótica.

Durante el recorrido se observan puertas negras, escaleras oscuras, velas, candelabros, esculturas y obras de arte. Estos elementos potencian una ambientación tenebrosa y sofisticada.

Embed - Madonna abre las puertas de su icónico clóset en Nueva York para una charla exclusiva con el influencer Lyas En un encuentro tan glamoroso como íntimo, Madonna sorprendió al abrir las puertas de su lujosa residencia en Nueva York para recibir al reconocido influencer de moda Lyas. Luego de un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de su hogar, la Reina del Pop invitó a Lyas a su legendario clóset para una conversación cargada de estilo, historia y autenticidad. tags #madonna #madonna_crown #gay #pride #moda #vogue #queen #reina #metgala2025 #metgala @madonna
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Madonna abre las puertas de su icónico clóset en Nueva York para una charla exclusiva con el influencer Lyas En un encuentro tan glamoroso como íntimo, Madonna sorprendió al abrir las puertas de su lujosa residencia en Nueva York para recibir al reconocido influencer de moda Lyas. Luego de un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de su hogar, la Reina del Pop invitó a Lyas a su legendario clóset para una conversación cargada de estilo, historia y autenticidad. tags #madonna #madonna_crown #gay #pride #moda #vogue #queen #reina #metgala2025 #metgala @madonna

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Uno de los elementos que más llamó la atención fue una fotografía enmarcada de Madonna junto al artista Jean-Michel Basquiat, con quien mantuvo una relación sentimental a comienzos de los años 80.

También aparecen alfombras geométricas, muebles antiguos, guitarras, un piano y distintos recuerdos vinculados a la trayectoria musical de la cantante.

La casa de Madonna tiene un estilo oscuro
La casa de Madonna tiene un estilo oscuro.

La casa de Madonna tiene un estilo oscuro.

Premios, arte y referencias culturales

La mansión conserva múltiples referencias a la carrera artística de la denominada “Reina del Pop”. Entre los objetos exhibidos aparecen reconocimientos como su premio del Rock & Roll Hall of Fame, varios Globos de Oro y fotografías familiares.

Además, una de las salas incluye una imagen firmada por el expresidente estadounidense Barack Obama.

Otro de los sectores destacados es la biblioteca, donde pueden verse libros de arte, música y cultura. Allí aparecen ejemplares relacionados con Édith Piaf, Jackson Pollock y también con Eva Perón. La referencia a la exdirigente argentina no pasó desapercibida, ya que Madonna interpretó a Eva Duarte en la película “Evita”, dirigida por Alan Parker.

Madonna tiene un libro de Eva Perón en su casa
Madonna tiene un libro de Eva Perón en su casa.

Madonna tiene un libro de Eva Perón en su casa.

El glam room blanco donde recibió al influencer

El recorrido finalizó en uno de los espacios más llamativos de la propiedad: el denominado glam room, un ambiente completamente blanco que contrasta con la estética oscura predominante en el resto de la mansión. En ese lugar, Madonna apareció fumando un habano mientras mostraba prendas y piezas vinculadas a distintos momentos icónicos de su carrera.

Durante la charla, la cantante mencionó diseñadores de renombre internacional como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, John Galliano y Azzedine Alaïa, figuras clave en la construcción de su histórica imagen artística.

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