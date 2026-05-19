Abandona Netflix: quedan los últimos días para ver un clásico y popular animé

Los fanáticos del animé tienen una cuenta regresiva en Netflix . Una de las series más icónicas del género dejará de estar disponible en la plataforma y quedan apenas 13 días para verla antes de que salga del catálogo.

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Se trata de “Sailor Moon S” , la tercera temporada del histórico animé de las guerreras mágicas creado a partir del manga de Naoko Takeuchi. Estrenada en 1994, la serie es considerada uno de los grandes clásicos del animé japonés y todavía mantiene una enorme base de seguidores en todo el mundo.

La producción fue dirigida por Kunihiko Ikuhara y cuenta con las voces de Kotono Mitsuishi, Aya Hisakawa, Emi Shinohara, Kae Araki y Megumi Ogata , entre otros actores de doblaje reconocidos en Japón.

En esta temporada, las Sailor Guardians intentan retomar una vida normal como estudiantes después de las batallas anteriores. Sin embargo, Rei tiene un extraño sueño que anticipa una nueva amenaza para la Tierra y obliga a las guerreras a volver a luchar.

Embed - Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie | Official Trailer | Netflix

La historia introduce nuevos enemigos y también suma personajes clave dentro del universo de Sailor Moon, con un tono más oscuro y emocional que en entregas anteriores.

La serie tiene una calificación de 7.8 en IMDb y es una de las temporadas más valoradas de toda la franquicia.

Sailor Moon, un animé que marcó generaciones

Desde su estreno en los años noventa, Sailor Moon se convirtió en un fenómeno mundial y ayudó a popularizar el género “magical girl” fuera de Japón. Sus personajes, transformaciones y canciones quedaron grabados en la cultura pop y todavía hoy siguen inspirando nuevas producciones, películas y videojuegos.

"Sailor Moon S", el animé que deja Netflix. "Sailor Moon S", el animé que deja Netflix. gentileza

Hasta cuándo se puede ver "Sailor Moon S" en Netflix

Netflix muestra el aviso de “último día para ver este título” cuando una serie está próxima a salir de su catálogo. En el caso de "Sailor Moon S", la fecha límite es el 1° de junio.