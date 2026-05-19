19 de mayo de 2026 - 12:55

Abandona Netflix: quedan los últimos días para ver un clásico y popular animé

Es la tercera temporada de una saga icónica que conquistó a miles de niños, y adultos, por más de 30 años.

El animé que deja Netflix.

El animé que deja Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Sailor Moon S”, la tercera temporada del histórico animé de las guerreras mágicas creado a partir del manga de Naoko Takeuchi. Estrenada en 1994, la serie es considerada uno de los grandes clásicos del animé japonés y todavía mantiene una enorme base de seguidores en todo el mundo.

"Sailor Moon S", el animé que deja Netflix.

"Sailor Moon S", el animé que deja Netflix.

La producción fue dirigida por Kunihiko Ikuhara y cuenta con las voces de Kotono Mitsuishi, Aya Hisakawa, Emi Shinohara, Kae Araki y Megumi Ogata, entre otros actores de doblaje reconocidos en Japón.

De qué trata “Sailor Moon S”

En esta temporada, las Sailor Guardians intentan retomar una vida normal como estudiantes después de las batallas anteriores. Sin embargo, Rei tiene un extraño sueño que anticipa una nueva amenaza para la Tierra y obliga a las guerreras a volver a luchar.

Embed - Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie | Official Trailer | Netflix

La historia introduce nuevos enemigos y también suma personajes clave dentro del universo de Sailor Moon, con un tono más oscuro y emocional que en entregas anteriores.

La serie tiene una calificación de 7.8 en IMDb y es una de las temporadas más valoradas de toda la franquicia.

Sailor Moon, un animé que marcó generaciones

Desde su estreno en los años noventa, Sailor Moon se convirtió en un fenómeno mundial y ayudó a popularizar el género “magical girl” fuera de Japón. Sus personajes, transformaciones y canciones quedaron grabados en la cultura pop y todavía hoy siguen inspirando nuevas producciones, películas y videojuegos.

"Sailor Moon S", el animé que deja Netflix.

"Sailor Moon S", el animé que deja Netflix.

Hasta cuándo se puede ver "Sailor Moon S" en Netflix

Netflix muestra el aviso de “último día para ver este título” cuando una serie está próxima a salir de su catálogo. En el caso de "Sailor Moon S", la fecha límite es el 1° de junio.

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