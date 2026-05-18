De los creadores de "Stranger Things": la serie paranormal sobre jubilados que llega a Netflix

Netflix apuesta nuevamente al misterio y lo sobrenatural con una producción de los creadores de "Stranger Things". Esta vez, la historia mezcla terror, ciencia ficción y humor negro , pero con un detalle inesperado: los protagonistas son adultos mayores que viven en una tranquila comunidad de jubilados.

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“The Boroughs: Jubilación rebelde” se estrenará el 21 de mayo en la plataforma . El proyecto cuenta con la producción de Matt y Ross Duffer, los hermanos detrás del fenómeno mundial “Stranger Things” , y promete recuperar ese clima de tensión paranormal que convirtió a sus historias en un éxito.

La serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews y apunta a combinar elementos clásicos del cine paranormal con personajes poco habituales dentro del género.

La trama sigue a Sam Cooper, interpretado por Alfred Molina, un hombre que se muda a un exclusivo barrio para jubilados que aparenta ser perfecto. Piscinas, partidas de golf, reuniones entre vecinos y una vida tranquila forman parte del paisaje cotidiano.

Sin embargo, todo cambia cuando el personaje comienza a experimentar situaciones extrañas y asegura estar viendo “cosas imposibles”. A partir de ese momento, descubre que una amenaza sobrenatural acecha a la comunidad.

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El avance oficial muestra cómo el ambiente cálido y relajado se transforma rápidamente en un escenario oscuro, dominado por un misterioso monstruo que pone en peligro a todos los habitantes del lugar.

"The Boroughs: Jubilación rebelde", la serie paranormal que sigue a un grupo de Jubilados de los creadores de "Stranger Things". “The Boroughs: Jubilación rebelde”, la serie paranormal que sigue a un grupo de Jubilados de los creadores de "Stranger Things". gentileza

Según adelantó Netflix, la historia seguirá a un grupo de jubilados que deberá unirse para enfrentar una fuerza desconocida que amenaza con quitarles lo único que todavía sienten valioso: el tiempo.

Además de Molina, el elenco incluye figuras reconocidas como Geena Davis, Denis O’Hare, Alfre Woodard, Clarke Peters, Jena Malone y Jane Kaczmarek.

Aunque "The Boroughs: Jubilación rebelde" tiene una identidad propia, muchos espectadores ya comparan su tono con el de la exitosa serie ambientada en Hawkins, especialmente por la presencia de criaturas misteriosas, grupos enfrentando lo imposible y una atmósfera constante de peligro.