18 de mayo de 2026 - 11:37

De los creadores de "Stranger Things": la serie paranormal sobre jubilados que llega a Netflix

La producción sigue a un grupo de adultos mayores en un aparente centro de jubilados en calma. Sin embargo, una presencia sobrenatural arruina la paz.

De los creadores de Stranger Things: la serie de jubilados que se estrenará en Netflix.

De los creadores de "Stranger Things": la serie de jubilados que se estrenará en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix apuesta nuevamente al misterio y lo sobrenatural con una producción de los creadores de "Stranger Things". Esta vez, la historia mezcla terror, ciencia ficción y humor negro, pero con un detalle inesperado: los protagonistas son adultos mayores que viven en una tranquila comunidad de jubilados.

Leé además

Chiche Gelblung deberá pagarle 150 mil pesos a Palito Ortega

Chiche Gelblung está en terapia intensiva por un infarto: continuo seguimiento médico

Por Redacción Espectáculos
Una saga de películas con Matt Damon abandona Netflix.

Netflix eliminará en días la legendaria saga de acción con Matt Damon que marcó época

Por Redacción Espectáculos

“The Boroughs: Jubilación rebelde” se estrenará el 21 de mayo en la plataforma. El proyecto cuenta con la producción de Matt y Ross Duffer, los hermanos detrás del fenómeno mundial “Stranger Things”, y promete recuperar ese clima de tensión paranormal que convirtió a sus historias en un éxito.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.
Los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los hermanos Matt y Ross Duffer.

La serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews y apunta a combinar elementos clásicos del cine paranormal con personajes poco habituales dentro del género.

De qué trata “The Boroughs: Jubilación rebelde”, de los creadores de "Stranger Things"

La trama sigue a Sam Cooper, interpretado por Alfred Molina, un hombre que se muda a un exclusivo barrio para jubilados que aparenta ser perfecto. Piscinas, partidas de golf, reuniones entre vecinos y una vida tranquila forman parte del paisaje cotidiano.

Sin embargo, todo cambia cuando el personaje comienza a experimentar situaciones extrañas y asegura estar viendo “cosas imposibles”. A partir de ese momento, descubre que una amenaza sobrenatural acecha a la comunidad.

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Avance oficial | Netflix

El avance oficial muestra cómo el ambiente cálido y relajado se transforma rápidamente en un escenario oscuro, dominado por un misterioso monstruo que pone en peligro a todos los habitantes del lugar.

"The Boroughs: Jubilación rebelde", la serie paranormal que sigue a un grupo de Jubilados de los creadores de "Stranger Things".
“The Boroughs: Jubilación rebelde”, la serie paranormal que sigue a un grupo de Jubilados de los creadores de

“The Boroughs: Jubilación rebelde”, la serie paranormal que sigue a un grupo de Jubilados de los creadores de "Stranger Things".

Según adelantó Netflix, la historia seguirá a un grupo de jubilados que deberá unirse para enfrentar una fuerza desconocida que amenaza con quitarles lo único que todavía sienten valioso: el tiempo.

Además de Molina, el elenco incluye figuras reconocidas como Geena Davis, Denis O’Hare, Alfre Woodard, Clarke Peters, Jena Malone y Jane Kaczmarek.

Aunque "The Boroughs: Jubilación rebelde" tiene una identidad propia, muchos espectadores ya comparan su tono con el de la exitosa serie ambientada en Hawkins, especialmente por la presencia de criaturas misteriosas, grupos enfrentando lo imposible y una atmósfera constante de peligro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película con Jason Statham que acumuló 6 millones de visualizaciones en una semana en Netflix.

Tiene más de 6 millones de visualizaciones en una semana: la película de acción con Jason Statham que arrasa en Netflix

Por Redacción Espectáculos
 La Justicia don´t lie. LaEl Gobierno de España deberá retribuir a Shakira una cifra millonaria, en euros.

Shakira le ganó a Hacienda: España deberá devolverle 60 millones de euros porque no hubo fraude

Por Redacción Espectáculos
Llegó la secuela de “Yellowstone”, “Dutton Ranch”. La nueva serie de la saga de vaqueros, ahora en Texas. 

Se estrenó la secuela de "Yellowstone": ya la califican como el mejor spin-off de la saga

Por Redacción Espectáculos
Diane Morgan interpreta a Philomena Cunk en esta exitosa serie de Netflix.

Con 5 episodios cortos en Netflix: la desopilante serie del creador de Black Mirror para ver de un tirón

Por María Belén Delgado