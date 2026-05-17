Temporada 7 de Virgin River: la serie romántica de Netflix que batió récords de audiencia en este 2026

La serie retomó su historia apenas 120 minutos después del final de la sexta temporada, marcando un ritmo narrativo inédito en los dramas del streaming.

"Un lugar para soñar", la serie romántica de Netflix que bate todos los récords.

La séptima temporada de "Un lugar para soñar" se estrenó en Netflix el 12 de marzo de 2026. El lanzamiento consolidó a la producción como el drama más longevo de la plataforma, superando las expectativas de permanencia habituales para este género. Hoy, la serie continúa liderando el catálogo de contenidos románticos a nivel global.

El inicio de esta nueva entrega se situó temporalmente solo dos horas después de los eventos que cerraron la sexta temporada. Los guionistas decidieron abordar directamente las consecuencias del pedido de Marley a Mel Monroe para que adoptara a su hijo por nacer. Esta decisión surgió tras el retiro de la familia que se había comprometido inicialmente con el proceso de adopción, dejando a Mel ante una nueva encrucijada emocional.

Embed - Virgin River: Season 7 | Official Trailer | Netflix La producción descartó la inclusión de bodas para estos nuevos episodios, enfocándose en su lugar en la expansión de las familias y los nacimientos. Se confirmó la llegada de al menos un nuevo bebé al pueblo de Virgin River, con la posibilidad abierta de que nazca un segundo integrante durante el desarrollo de la trama. Este enfoque narrativo mantuvo la esencia de la obra original de Robyn Carr, privilegiando los vínculos humanos por sobre los eventos sociales tradicionales.

El drama más extenso de Netflix tras el cliffhanger de la sexta entrega El reparto principal, encabezado por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson, volvió a interpretar a la pareja central de Mel y Jack. A ellos se sumaron figuras históricas de la serie como Tim Matheson en el rol del Dr. Vernon Mullins y Annette O'Toole interpretando a Hope McCrea. La trama también garantizó la seguridad de los hijos de Charmaine Roberts, resolviendo uno de los puntos de mayor tensión del cierre de temporada anterior.

Otros personajes como John “Preacher” Middleton, Dan Brady, Brie Sheridan y Mike Valenzuela retomaron sus historias para reaccionar a las circunstancias inmediatas del relato. La serie se encuentra disponible actualmente en el catálogo de Netflix para territorios como Latinoamérica, Estados Unidos y España. La extensión de siete temporadas permitió consolidar un ecosistema de personajes secundarios, incluyendo a Muriel St. Claire y Denny Cutler, quienes enfrentaron sus propios desafíos en este entorno rural. La fórmula de combinar romance con conflictos familiares profundos permitió que la producción se convirtiera en el drama más longevo de la plataforma.

8785225 "Un lugar para soñar" se estrenó en Netflix el 12 de marzo de 2026.