15 de mayo de 2026 - 12:28

Si te gustó "Modern Family", esta serie de Netflix es para vos: tiene un gran elenco y mucha ironía

La serie sigue a una familia típica estadounidense con los problemas usuales, pero cargados de humor e ironía.

Netflix sumó una sitcom al estilo de Modern Family.

Netflix sumó una sitcom al estilo de "Modern Family".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La serie también fue comparada en su momento con “Malcolm in the Middle” por su retrato exagerado, aunque muy realista, de la vida familiar y el caos doméstico permanente. Se trata de “The Middle”, una producción estrenada en 2009 que ahora volvió a ganar popularidad tras su llegada al catálogo de la plataforma de streaming.

"The Middle", la popular sitcom que se sumó a Netflix.

"The Middle", la popular sitcom que se sumó a Netflix.

De qué trata "The Middle", la sitcom que sumó Netflix

La historia sigue a los Heck, una familia de clase media que vive en una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense y que intenta sobrevivir entre problemas económicos, hijos completamente distintos entre sí y una rutina tan absurda como realista.

Frankie, la madre, trabaja en ventas y luego como asistente dental, mientras que Mike, el padre, tiene un perfil mucho más serio y reservado. Junto a ellos aparecen sus tres hijos: Axl, el adolescente despreocupado; Sue, eternamente optimista aunque ignorada por todos; y Brick, el menor de la familia, con una personalidad tan inteligente como extraña.

Embed - "The Middle" Trailer

A diferencia de "Modern Family", que apostaba por el falso documental y un humor más dinámico, "The Middle" mantiene un estilo clásico de sitcom, pero apoyado en personajes sólidos y escenas familiares con las que muchos espectadores terminan identificándose.

El elenco de The Middle está liderado por Patricia Heaton como Frankie Heck y Neil Flynn como Mike Heck. Completan la familia Charlie McDermott, Eden Sher y Atticus Shaffer como los hijos.

Cuántas temporadas tiene “The Middle”

El elenco de "The Middle".
El elenco de

El elenco de "The Middle".

Durante sus nueve temporadas “The Middle” logra mantener el mismo nivel de humor, algo poco frecuente en las comedias largas. Aunque nunca dominó las premiaciones ni tuvo el impacto mediático de otras sitcoms de la época, con el paso de los años logró convertirse en una producción de culto para muchos.

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