13 de mayo de 2026 - 11:37

La nueva película de fantasía de Netflix bate el récord histórico de audiencia en una sola semana

La ficción animada se encamina a superar a un tanque de la plataforma de streaming como fue "K-Pop Demon Hunters".

Cuál es la nueva película de Fantasía que hizo historia en Netflix.&nbsp;

Cuál es la nueva película de Fantasía que hizo historia en Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Intercambiados” (Swapped) es la nueva apuesta fantástica dirigida por Nathan Greno y protagonizada por las voces de Michael B. Jordan y Juno Temple.

Según datos difundidos por Tudum, medio oficial de Netflix, la producción acumuló 38,7 millones de visualizaciones en apenas siete días. Marcó el mejor desempeño semanal de una película animada en la historia de la plataforma.

"Intercambiados" (Swapped) es la nueva película de fantasía de Netflix.
“Intercambiados” (Swapped) es la nueva película de fantasía de Netflix.

“Intercambiados” (Swapped) es la nueva película de fantasía de Netflix.

De qué trata “Intercambiados” en Netflix

El film sigue la historia de Ollie, una pequeña criatura del bosque que intercambia cuerpos con Ivy, un majestuoso pájaro perteneciente a una especie rival. A partir de ese inesperado cambio, ambos deberán convivir y descubrir las razones detrás del antiguo conflicto entre sus pueblos.

Embed - INTERCAMBIADOS Tráiler Español Latino (2026)

Con una mezcla de aventura, fantasía y humor familiar, “Intercambiados” consiguió rápidamente captar la atención del público global. La película ya había tenido un debut fuerte al alcanzar 15,5 millones de reproducciones en sus primeros tres días.

El éxito también reavivó las comparaciones con “K-Pop Demon Hunters”, otra producción animada de la plataforma que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de audiencia del streaming y que incluso consiguió premios Oscar.

Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de "Las Guerreras K-Pop".
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¿Qué dijo la crítica sobre "Intercambiados" (Swapped)?

A pesar de los impresionantes números, la crítica especializada recibió a con opiniones divididas. En Rotten Tomatoes, la película mantiene un 67% de aprobación entre los críticos, quienes destacaron principalmente la calidad visual de la animación y el universo fantástico creado por Netflix.

Qué dijo la crítica sobre la nueva película de Netflix "Intercambiados".
Qué dijo la crítica sobre la nueva película de Netflix

Qué dijo la crítica sobre la nueva película de Netflix "Intercambiados".

Sin embargo, varios especialistas cuestionaron la profundidad de la historia y el desarrollo de los personajes. Uno de los análisis más críticos fue el publicado por ScreenRant, donde señalaron que la película “se siente apresurada” y que muchas de sus secuencias funcionan más como espectáculo visual que como evolución narrativa.

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