13 de mayo de 2026 - 09:38

Con 6 capítulos en Netflix: la miniserie basada en un crimen real del siglo XIX que impacta con su thriller psicológico

La producción fue escrita por la ganadora del Oscar Sarah Polley y rescata un polémico juicio del siglo XIX donde la verdad quedó en un segundo plano.

Esta miniserie escrita por Sarah Polley es un éxito en Netflix.

Esta miniserie escrita por Sarah Polley es un éxito en Netflix.

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Por María Belén Delgado

Alias Grace ha regresado con fuerza al catálogo de Netflix como la opción ideal para quienes buscan suspenso con profundidad social. Esta miniserie adapta la obra homónima de Margaret Atwood y se sumerge en un crimen real que conmocionó a la sociedad canadiense hace casi dos siglos.

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La trama sigue a Grace Marks, una joven sirvienta acusada de asesinar a su patrón, Thomas Kinnear, y a su ama de llaves, Nancy Montgomery. Mientras un psiquiatra intenta descifrar si Grace es una criminal o una víctima de las circunstancias, el relato obliga a cuestionar quién tiene realmente el derecho de contar la historia de una mujer.

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El doble asesinato de 1843: ¿Grace Marks fue víctima o asesina?

Lo fascinante de esta producción, dirigida por Mary Harron, es que no se limita a los hechos delictivos. Se enfoca en la inteligencia de Grace y en cómo el resentimiento acumulado por años de explotación puede transformarse en una herramienta de supervivencia. Sarah Gadon logra una interpretación que mantiene al espectador en una duda constante sobre su honestidad.

La serie retrata un mundo donde las mujeres pobres tenían pocas opciones reales de vida. A veces parece que el sistema simplemente necesitaba convertir a Grace en un monstruo o en una mártir para no enfrentar la violencia cotidiana que ella sufría. Es una historia que se siente muy real, quizá porque la vulnerabilidad que muestra nunca fue permitida para la protagonista.

Embed - Alias Grace - Temporada 1 - Trailer #1 - Subtitulado al Español

Por qué Alias Grace sigue siendo uno de los mejores thrillers psicológicos disponibles hoy

Aunque suele quedar a la sombra de otros éxitos masivos, esta obra mantiene una complejidad política y moral que pocos thrillers alcanzan hoy en día. No necesita grandes giros de guion ni efectos especiales; le basta con observar de cerca la mirada de una mujer que aprendió a manipular a un entorno decidido a destruirla.

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