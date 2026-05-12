Superó 3 millones de visualizaciones en 15 días: la nueva serie japonesa que lidera en Netflix

Netflix sumó un fenómeno inesperado con una producción japonesa que, en apenas 15 días, logró superar las 3 millones de visualizaciones. Tiene una trama oscura y personajes ambiguos basados en una historia real de una mujer que se volvió millonaria.

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“Te irás al infierno” es un drama biográfico inspirado en la vida de Kazuko Hosoki, una figura tan polémica como influyente en Japón.

A lo largo de nueve episodios , la serie reconstruye el ascenso de una mujer que pasó de crecer en la pobreza extrema a convertirse en una personalidad mediática capaz de dominar negocios, manipular vínculos y construir un imperio propio en el corazón de Tokio.

La serie de Netflix, que acumula 3 millones de reproducciones, cuenta la historia real de Kazuko Hosoki

La serie de Netflix, que acumula 3 millones de reproducciones, cuenta la historia real de Kazuko Hosoki

La producción, dirigida por Tomoyuki Takimoto y Norichika Oba , apuesta por una estructura que va saltando entre distintas etapas de la vida de Kazuko. La historia comienza cuando ella ya es famosa por sus predicciones y apariciones públicas , pero rápidamente retrocede a la posguerra japonesa para mostrar una infancia marcada por el hambre, la violencia y la necesidad de sobrevivir a cualquier costo.

Ese contexto termina definiendo gran parte de su personalidad. Desde muy joven, Kazuko entiende que el mundo funciona bajo reglas crueles y que adaptarse implica tomar decisiones incómodas. Con el paso del tiempo, encuentra en los clubes nocturnos de Tokio una oportunidad para ascender socialmente y aprender a manejarse entre empresarios, clientes poderosos y relaciones cargadas de intereses.

Embed - Te irás al infierno | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 27/04/2026

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los espectadores es que la serie nunca intenta convertir a su protagonista en una heroína tradicional. En algunos momentos aparece como una mujer arrasada por las circunstancias y, en otros, como alguien calculador y manipulador que utiliza todo a su alcance para ganar poder.

Esa tensión permanente es una de las claves del éxito de la ficción. Lejos de ofrecer respuestas simples, Te irás al infierno construye un personaje incómodo, contradictorio y difícil de juzgar, lo que mantiene el interés incluso en sus tramos más densos.

"Te vas a ir al infierno", la nueva serie de Netflix. "Te vas a ir al infierno", la nueva serie de Netflix. gentileza

Gran parte del impacto de la serie también pasa por la actuación de Erika Toda, quien interpreta a Kazuko en diferentes etapas de su vida. Su trabajo logra sostener la complejidad emocional del personaje y darle coherencia a una historia que cambia constantemente de tono y época.

Además, la ambientación se convirtió en otro de los puntos fuertes de la producción. Desde la reconstrucción del Japón de posguerra hasta la vida nocturna de Ginza, la serie apuesta por escenarios cargados de detalles que ayudan a reforzar la sensación de inmersión.