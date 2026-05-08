Se confirmó lo que todos los fans esperaban de la tercera temporada de En El Barro

La tercera entrega de la serie de Sebastián Ortega ya comienza a tomar fuerzas y se supieron detalles del estreno.

En el Barro 3 mantendrá la escencia de las dos temporadas anteriores.

La serie argentina En el barro ya se prepara para su tercera temporada y promete mantener el tono intenso que la convirtió en un éxito. La producción, que forma parte del catálogo de Netflix, avanzará con nuevos episodios que ampliarán su universo narrativo.

Uno de los anuncios que más repercusión generó es el regreso de María Becerra al elenco de En el barro 3. La artista volverá a interpretar a Gladys, el personaje con el que debutó como actriz.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix A su vez, el elenco principal seguirá integrado por figuras como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Erika Sautu Riestra y Carolina Ramírez, mientras que también se espera el regreso de Juana Molina y Valentina Zenere. Ahora solo queda esperar si en los próximos meses se confirman otras actuaciones estelares en la serie argentina para seguir dando de qué hablar.

Todo sobre la serie de En el barro 3 de Netflix Detrás de cámara, el proyecto de Netflix continúa bajo la producción de Sebastián Ortega, quien ya adelantó que la nueva entrega conservará la crudeza y la tensión que caracterizan a la serie. Además, en la dirección repetirán los reconocidos Paula Hernández y Pablo Fendrik, asegurando la continuidad en el estilo y narrativa de la producción.