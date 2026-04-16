Fecha de estreno: Netflix confirmó "En el barro 3" con María Becerra y dos figuras claves del elenco original

Netflix confirmó el futuro de las presidiarias de La Quebrada . “En el barro” tendrá tercera temporada y ya hay una fecha de estreno definida . Además, desde la plataforma anunciaron el gran regreso de María Becerra y una actriz de la primera entrega .

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La noticia vino acompañada por una revelación que entusiasma a los fans: "La nena de Argentina" retomará su papel de Cleo , el personaje con el que debutó como actriz y que se convirtió en uno de los más recordados de la serie. La presidiaria, que e staba próxima a salir de la cárcel y volver a vivir con su hijo, cometió un asesinato en el último episodio de la temporada uno lo que agravó su condena.

Sin embargo, en la segunda parte no hubo noticias de Cloe . Se rumoreó que la salida de la cantante se debió a la incorporación en el elenco de La China Suárez, a quien se le adjudica ser la tercera en discordia en la ruptura de Becerra con Rusher King.

La tercera temporada continuará desarrollando el universo carcelario femenino . Profundizará en las tensiones, alianzas y conflictos que marcaron las entregas anteriores desde las disputas por los negocios de la prostitución, el sexo virtual y la droga dentro y fuera de la cárcel . En esta nueva etapa, la trama promete volverse más oscura y compleja.

Comenzó el rodaje de Netflix

Según trascendió, el rodaje comenzará en julio y sumará una nueva locación: una cárcel en el oeste del conurbano bonaerense. Este cambio de escenario anticipa situaciones más extremas y un crecimiento en la escala del relato.

Elenco confirmado: María Becerra y Valentina Zenere

En cuanto al elenco, ya está confirmada la participación de Valentina Zenere y Juana Molina, junto a nombres que se mantienen desde temporadas anteriores como Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez.

Valentina Zenere y Juana Molina también vuelven a "En el barro" Valentina Zenere y Juana Molina también vuelven a "En el barro" gentileza

Detrás de cámara, la serie seguirá bajo la producción de Sebastián Ortega, con dirección de Paula Hernández y Pablo Fendrik, un equipo que garantiza la continuidad estética y narrativa que consolidó el éxito de la ficción.

Además, no se descarta que María Becerra vuelva a involucrarse en la música de la serie, como ocurrió previamente, sumando otra capa a su participación dentro del proyecto.

Fecha de estreno

Si bien no precisaron mes y día, desde Netflix confirmaron que el estreno está previsto para 2027.