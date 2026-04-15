15 de abril de 2026 - 11:39

Con 6 capítulos en Netflix: la nueva miniserie ambientada en Galicia ideal para maratonear

La producción va por su segunda temporada. Ambas entregas se caracterizan por la brevedad de sus episodios y paisajes españoles.

La miniserie de Netflix, de solo 6 capítulos, que se ambienta en Galicia.&nbsp;

La miniserie de Netflix, de solo 6 capítulos, que se ambienta en Galicia. 

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Se trata de “Clanes”, la serie española que regresó con una segunda temporada (la primera tiene 7 capítulos). Su formato breve y su intensidad narrativa la convierten en una opción ideal para engancharse en un día.

De qué trata Clanes, la serie ambientada en Galicia

La historia se construye sobre un contexto atravesado por el contrabando y el narcotráfico, una problemática históricamente asociada a ciertas zonas de Galicia. En ese escenario, la serie sigue a Ana, una abogada que, tras descubrir secretos familiares, se infiltra en una organización criminal con sed de venganza.

Embed - Clanes: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España

Con el paso del tiempo, los conflictos se intensifican. En esta nueva etapa, los personajes principales quedan en bandos opuestos, obligados a tomar decisiones que ponen en juego tanto sus vínculos personales como su supervivencia. El regreso al territorio gallego marca un punto clave en la historia, donde todo parece inevitablemente volver a empezar.

Un elenco que potencia la tensión

La serie suma en esta segunda temporada a Luis Zahera, uno de los actores más reconocidos del cine español moderno. Su personaje introduce un nivel adicional de incertidumbre dentro de una trama ya cargada de conflictos, elevando el suspenso en cada episodio.

La miniserie "Clanes" sumó la actuación de Luis Zahera.
La miniserie

La miniserie "Clanes" sumó la actuación de Luis Zahera.

Junto a él, se mantienen Clara Lago y Tamar Novas como protagonistas, acompañados por un elenco que refuerza el tono oscuro y dramático de la historia.

Clara Lago y Tamar Novas son los protagonistas de "Clanes".
Clara Lago y Tamar Novas son los protagonistas de

Clara Lago y Tamar Novas son los protagonistas de "Clanes".

Uno de los grandes aciertos de la serie es su ambientación. Los paisajes, la cultura local y el trasfondo social no funcionan solo como contexto, sino que atraviesan cada decisión de los personajes. La inspiración en hechos vinculados al narcotráfico gallego le aporta una capa de realismo que conecta con el espectador.

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