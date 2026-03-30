Cómo es "Algo terrible está a punto de suceder", la miniserie perturbadora de Netflix que todos ven

Con producción de los hermanos Mat y Ross Duffer, creadores de “ Stranger Things ” , Netflix lanzó hace cuatro días “Algo terrible está a punto de suceder” . La serie es una ficción que mezcla paranoia, vínculos y una sensación constante de que algo está por romperse.

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La historia que cuenta con ocho episodios sigue a una pareja en la semana previa a su boda, protagonista de esta producción de terror . La d irección está a cargo de Weronika Tofilska, reconocida por su trabajo en "Bebé reno", junto a Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann.

La trama sigue a Rachel y Nick, interpretados por Camila Morrone y Adam DiMarco, quienes se preparan para casarse. Todo se desarrolla durante la semana previa a la boda, en una casa familiar aislada en medio de un bosque nevado. Lo que debería ser un momento de celebración se transforma rápidamente en una experiencia inquietante, atravesada por secretos, tensiones familiares y señales de alarma que no dejan de acumularse.

El entorno juega un papel clave: la locación, filmada en Toronto, refuerza una atmósfera opresiva y claustrofóbica. La familia del novio, lejos de aportar tranquilidad, se convierte en un elemento desestabilizador , con dinámicas extrañas y relatos perturbadores que profundizan la sensación de amenaza.

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El elenco se completa con nombres de peso como Jennifer Jason Leigh y Ted Levine, quienes encarnan figuras centrales dentro de ese núcleo familiar oscuro. A ellos se suman actores con experiencia en thrillers y dramas, lo que refuerza el tono denso y psicológico de la propuesta.

Qué dice la crítica de “Algo terrible está a punto de suceder”

La recepción crítica de “Algo terrible está a punto de suceder” fue mayormente positiva en sus primeros días, con elogios centrados en su propuesta dentro del terror psicológico. Rhik Samadder, de The Guardian, destacó la construcción de una atmósfera inquietante y su decisión de alejarse de los sustos tradicionales para explorar miedos más íntimos, como la ansiedad frente al compromiso y la fragilidad de los vínculos.

"Algo terrible está a punto de suceder", la nueva serie de Netflix. “Algo terrible está a punto de suceder”, la nueva serie de Netflix. gentileza

Sin embargo, no todas las opiniones fueron favorables. Una de las críticas más repetidas apunta al ritmo lento, con episodios que se perciben extensos y una narrativa que tarda en avanzar. También hubo cuestionamientos sobre algunos cliché dentro de la trama.

Louis Chilton, de The Independent, quien consideró que la historia habría funcionado mejor como película, marcando problemas de ritmo, una trama por momentos enrevesada y una estética “demasiado oscura” que dificulta incluso ver lo que ocurre en pantalla.