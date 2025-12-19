El insólito e inesperado avance que publicó Netflix de Stranger Things vinculado a Milei y Bullrich

A pocos días de la presentación del Volumen 2 de la última temporada de la serie, la plataforma dio guiños a la política argentina.

La publicación de Netflix de Stranger Things con guiños a Milei y Bullrich

Netflix, plataforma líder de streaming, continúa difundiendo los videos promocionales de la temporada final de Stranger Things, con numerosos guiños a la política argentina para jugar con la frase “cerrar la grieta”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el estreno del Volumen 2 llegarán a Netflix el próximo 25 de diciembre, mientras que el capítulo final se emitirá el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la serie en una simbólica noche de fin de año.

En una de las últimas publicaciones de Che Netflix, la plataforma en Argentina, se inspiraron en la frase viral que Patricia Bullrich dijo en el marco de su campaña presidencial del 2023, donde intentó explicarle al periodista Diego Sehinkman su propuesta gubernamental.

Mostrando a dos personas teorizar sobre el futuro de Eleven en Stranger Things, una de ellas dice: “Para mí Eleven va a armar un sistema donde el foco esté puesto en el ser humano, desde la perspectiva de que todo lo aquello que tenga que ver con el humano va a estar bajo una filosofía muy interesante”.

Embed [REDES] "Ya vas a entender": con un homenaje a Bullrich, la nueva publicidad de Netflix por "Stranger Things".pic.twitter.com/aJJe42xhMP https://t.co/cpeD2PW7m7 — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 19, 2025 “Pero tiene que pelearse con Vecna... ¿Qué tiene que ver?”, le retrucó el hombre. “Ya vas a entender”, cerró ella. La actual senadora expresó su sorpresa al ver que la citaron desde la plataforma: “FANTÁSTICO”, escribió replicando el sketch.