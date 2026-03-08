Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

Aunque fue producida originalmente para la pantalla grande por Lionsgate, este espectáculo de ciencia ficción militar encontró su éxito en el streaming.

Netflix anotó su segundo gran triunfo cinematográfico de 2026 con el estreno de "Máquina de guerra". La película, protagonizada por Alan Ritchson, alcanzó rápidamente el primer puesto en 86 países. Esta propuesta de acción y ciencia ficción militar ha logrado captar la atención global, superando incluso las expectativas habituales de la plataforma para este género.

La historia sigue a un sargento sin nombre que busca cumplir el sueño de su hermano de convertirse en un Ranger del ejército. Sin embargo, sus planes se ven truncados por una invasión extraterrestre que lo obliga a enfrentarse a una criatura robótica misteriosa para salvar a su equipo. El guion fue coescrito y dirigido por Patrick Hughes, conocido por su trabajo en "Los Mercenarios 3".

image "Máquina de Guerra", el atrapante estreno de 2026 Netflix El cambio estratégico de la gran pantalla al streaming El éxito masivo en la plataforma se explica, en parte, por un movimiento comercial estratégico realizado fuera de los radares habituales de la industria. Originalmente, "Máquina de guerra" se desarrolló en los estudios de Lionsgate con el objetivo de ser un estreno tradicional en cines. En 2024, la productora decidió vender el proyecto a Netflix, permitiendo que un espectáculo diseñado para el impacto visual de la pantalla grande llegara directamente a los hogares. Este mecanismo de distribución directa garantiza una visibilidad inmediata en mercados globales que a menudo son difíciles de alcanzar mediante un estreno teatral convencional, transformando una película de presupuesto medio en un fenómeno de alcance mundial.

El principal atractivo para los suscriptores ha sido la presencia de Ritchson, quien ya goza de gran popularidad por su papel en la serie "Reacher". Esta producción representa su oportunidad para consolidarse como una estrella de acción en el formato de largometraje, y los datos de audiencia iniciales sugieren que el público estaba ansioso por verlo en un rol protagónico de este calibre.

Embed Un éxito de audiencia, pero con críticas mixtas A pesar de su popularidad, la recepción entre los especialistas y usuarios ha sido dispar. Mientras que en Rotten Tomatoes ostenta un 68% de valoraciones positivas, una cifra superior a la media de los estrenos originales de Netflix, otros sectores la critican por ser monótona y carecer de la intensidad necesaria para sostener su enfoque solemne. Algunos espectadores incluso la han calificado como un "correcalles" genérico que recuerda a clásicos como "Depredador" o "Starship Troopers" pero sin alcanzar la misma profundidad narrativa.