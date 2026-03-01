Los mejores títulos que llegan a Netflix en marzo: thriller, comedia, acción, drama y más

Oficialmente hemos dejado atrás febrero, por lo que toca ir haciendo un borrón y cuenta nueva a las producciones que se fueron de Netflix y reemplazarlas por los estrenos y regresos que el gigante de streaming trae en marzo.

El llanto desconsolado de Cristina Pérez tras la muerte de Darío Lopérfido: "Es un día muy triste"

Se conoció una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y paralizó a todos: cómo luce actualmente

Netflix , no para de presentar estrenos en series, películas y documentales . Por eso nos toca revisar qué vamos a poder ver en marzo, pero hemos intentado que haya un poco de todo: 'thriller', comedia, acción, drama, y más.

Una académica se obsesiona con un nuevo colega y pone en riesgo su matrimonio y su carrera profesional.

Vladimir abre el renovado catálogo de Netflix en marzo.

Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta , enfrentando nuevos enemigos y explorando territorios desconocidos en la búsqueda del tesoro más codiciado.

Es una de las series más longevas y elegidas por los fans de Netflix . Alexandra Breckenridge ('This is Us') y Martin Henderson retoman sus papeles de Mel Monroe y Jack Sheridan.

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Love Is Blind: El reencuentro (11/03)

El experimento social regresa para mostrar qué pasó con las parejas después del altar.

Netflix Love Is Blind: El reencuentro llega a Netflix el 11 de marzo. web

El hombre en el castillo – Temporadas 1 a 4 (11/03)

Un mundo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

Un lugar para soñar – Temporada 7 (12/03)

Mel y Jack avanzan en su proyecto de adopción mientras resurgen conflictos en Virgin River.

Embed - Un lugar para soñar: Temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

Las películas que llegan a Netflix en marzo

La línea roja (20/03)

Orn, una brillante comercial que ahora es ama de casa, se enfrenta a la cruda realidad tras caer en una estafa telefónica que la ha dejado sin los abultados ahorros de la familia.

Es el estreno más importante y esperado a nivel mundial de este mes para Netflix. Cillian Murphy retoma su fantástico papel de Tommy Shelby y se despide a lo grande del personaje.

Cillian Murphy Cillian Murphy se despide de Thomas Shelby, su legendario personaje en Peaky Blinders. web

53 domingos (26/03)

Es la próxima película del cineasta Cesc Gay y adapta una obra de teatro escrita por él en la que tres hermanos se reúnen para decidir qué hacen con su padre, ya mayor, que está empezando a comportarse de forma extraña.