Los mejores títulos que llegan a Netflix en marzo: thriller, comedia, acción, drama y más

El gigante de streaming no quiere perder su liderazgo entre las plataformas de entretenimiento y actualiza su catálogo.

53 domingos es una de las producciones con las que Netflix cierra el mes.

53 domingos es una de las producciones con las que Netflix cierra el mes.

Vladimir abre el renovado catálogo de Netflix en marzo.

Vladimir abre el renovado catálogo de Netflix en marzo.

Las series que llegan a Netflix en marzo

  • Vladimir (05/03)

Una académica se obsesiona con un nuevo colega y pone en riesgo su matrimonio y su carrera profesional.

  • One Piece 2 (10/03)

Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta, enfrentando nuevos enemigos y explorando territorios desconocidos en la búsqueda del tesoro más codiciado.

  • Un lugar para soñar 7 (10/03)

Es una de las series más longevas y elegidas por los fans de Netflix. Alexandra Breckenridge ('This is Us') y Martin Henderson retoman sus papeles de Mel Monroe y Jack Sheridan.

  • Love Is Blind: El reencuentro (11/03)

El experimento social regresa para mostrar qué pasó con las parejas después del altar.

Love Is Blind: El reencuentro llega a Netflix el 11 de marzo.

Love Is Blind: El reencuentro llega a Netflix el 11 de marzo.

  • El hombre en el castillo – Temporadas 1 a 4 (11/03)

Un mundo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

  • Un lugar para soñar – Temporada 7 (12/03)

Mel y Jack avanzan en su proyecto de adopción mientras resurgen conflictos en Virgin River.

Las películas que llegan a Netflix en marzo

  • La línea roja (20/03)

Orn, una brillante comercial que ahora es ama de casa, se enfrenta a la cruda realidad tras caer en una estafa telefónica que la ha dejado sin los abultados ahorros de la familia.

Es el estreno más importante y esperado a nivel mundial de este mes para Netflix. Cillian Murphy retoma su fantástico papel de Tommy Shelby y se despide a lo grande del personaje.

Cillian Murphy se despide de Thomas Shelby, su legendario personaje en Peaky Blinders.

Cillian Murphy se despide de Thomas Shelby, su legendario personaje en Peaky Blinders.

  • 53 domingos (26/03)

Es la próxima película del cineasta Cesc Gay y adapta una obra de teatro escrita por él en la que tres hermanos se reúnen para decidir qué hacen con su padre, ya mayor, que está empezando a comportarse de forma extraña.

