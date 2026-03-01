Los mejores títulos que llegan a Netflix en marzo: thriller, comedia, acción, drama y más

Oficialmente hemos dejado atrás febrero, por lo que toca ir haciendo un borrón y cuenta nueva a las producciones que se fueron de Netflix y reemplazarlas por los estrenos y regresos que el gigante de streaming trae en marzo.
El gigante de streaming no quiere perder su liderazgo entre las plataformas de entretenimiento y actualiza su catálogo.
Netflix, no para de presentar estrenos en series, películas y documentales. Por eso nos toca revisar qué vamos a poder ver en marzo, pero hemos intentado que haya un poco de todo: 'thriller', comedia, acción, drama, y más.
Una académica se obsesiona con un nuevo colega y pone en riesgo su matrimonio y su carrera profesional.
Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta, enfrentando nuevos enemigos y explorando territorios desconocidos en la búsqueda del tesoro más codiciado.
Es una de las series más longevas y elegidas por los fans de Netflix. Alexandra Breckenridge ('This is Us') y Martin Henderson retoman sus papeles de Mel Monroe y Jack Sheridan.
El experimento social regresa para mostrar qué pasó con las parejas después del altar.
Un mundo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Mel y Jack avanzan en su proyecto de adopción mientras resurgen conflictos en Virgin River.
Orn, una brillante comercial que ahora es ama de casa, se enfrenta a la cruda realidad tras caer en una estafa telefónica que la ha dejado sin los abultados ahorros de la familia.
Es el estreno más importante y esperado a nivel mundial de este mes para Netflix. Cillian Murphy retoma su fantástico papel de Tommy Shelby y se despide a lo grande del personaje.
Es la próxima película del cineasta Cesc Gay y adapta una obra de teatro escrita por él en la que tres hermanos se reúnen para decidir qué hacen con su padre, ya mayor, que está empezando a comportarse de forma extraña.