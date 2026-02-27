El llanto desconsolado de Cristina Pérez tras la muerte de Darío Lopérfido: "Es un día muy triste"

La periodista Cristina Pérez no pudo contener la emoción al despedir al aire a Darío Lopérfido , quien falleció este viernes. Desde su programa en Radio Rivadavia, aseguró estar “ muy triste ” y le dedicó palabras de reconocimiento por su trayectoria y su influencia en la cultura argentina.

Pérez recordó la carta en la que el propio Lopérfido había hecho pública su enfermedad, un texto que, según expresó, “ nos impactó a todos ”. Con la voz quebrada, describió el momento como “muy triste” y destacó la crudeza con la que él decidió exponer su padecimiento. “ Lo que ha sufrido Darío Lopérfido, con qué crudeza lo ha expuesto ”, afirmó.

La conductora sostuvo que tanto ella como los oyentes “ valoraron, agradecieron y celebraron todo este tiempo, más de tres años, la lucidez y la libertad de Darío para exponer sus ideas y patear el tablero cuando fuera necesario, e iluminar la realidad a veces desde lugares desde donde muchos no se animaban a hablar”.

También evocó el impacto que dejó su gestión cultural en la Ciudad de Buenos Aires . “Recién en el taxi me traía un señor y me decía que se acordaba de la gestión cultural de la operación en la ciudad, y yo dije, qué interesante que alguien se acuerde de una gestión cultural de hace veinte años prácticamente”, relató.

Pérez resaltó la manera en que enfrentó la enfermedad degenerativa que lo afectaba. “Cuando vos dejás huella y cuando luego sos capaz de convertir incluso una situación tan dramática, tan trágica, como una enfermedad postrante, degenerativa, que destruye vidas y familias, en un mensaje de libertad y de dignidad y de valentía, no en la aceptación desde la victimización, sino desde un realismo apabullante, sin barnices, sin autocomplacencias”.

Y agregó: “Creo que todos los que escuchamos a Darío hablar de su enfermedad sentimos lo profundamente injusto que es a veces el destino, siempre que una persona debe llevar una cruz como esta”.

La periodista contó que le escribió a Marcelo Figoli, dueño del grupo Alpha Media, quien estaba “muy triste porque era muy amigo de Darío” y señaló que Lopérfido se sentía “muy agradecido de poder trabajar en este grupo”, ya que le preocupaba “poder darle sustento a su hijo y a su esposa”. Sin embargo, aclaró: “Lo que yo siempre intenté que le quedara claro es que los agradecidos éramos nosotros, que esto no era ningún favor”.

La semana pasada, recordó, él mismo avisó que no podría salir al aire. “El viernes nos comunicó que no podía hacer la columna porque estaba internado por una infección pulmonar. Fíjate vos que hoy probablemente su columna es el silencio”.

También mencionó a Gonzalo, uno de sus mejores amigos, quien cumplió un deseo pendiente: “Hace unas tres semanas Gonzalo le cumplió el sueño de llevar a su nene a ver al Real Madrid y conocer a los jugadores y llevarse una camiseta. Eso que cualquier papá podría querer hacer con su hijo y él no podía hacerlo”.

En un tramo íntimo, Pérez reflexionó: “Muchas veces las personas somos muy cobardes ante enfermedades de tanto dolor, para saber de qué forma ayudar”. Luego aseguró: “Estoy agradecida de que Darío haya sentido que su voz no se apagaba hasta el final y que no se apaga tampoco”. Lo definió como “una persona valiente, un buen amigo, un tipo brillante y capaz de defender lo que consideraba verdadero contra incluso la peor de las cancelaciones”.

Recordó que el nombre de su columna remitía al libro El hombre rebelde, de Albert Camus, y explicó: “Dice básicamente que el hombre rebelde es el hombre que dice no. No al que dice no desde el resentimiento, que es un sentimiento cóncavo que te vuelve al pecho y te envenena, sino del que dice no desde la dignidad y desde la libertad para ponerse de pie”.

“Nada sintetiza mejor a Darío que eso, que él se convirtió en el hombre rebelde de Camus y que, como hoy decía Gonzalo en su posteo en Instagram, su mejor amigo, hoy probablemente volvió a ser libre. Quiero pensar eso”, expresó. Y cerró su despedida con una frase sencilla y contundente: “Que descanse en paz, Darío Lopérfido”.