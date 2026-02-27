Viña 2026: cómo le fue al dúo Campedrinos como representante de Argentina

La penúltima noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 vibró con una de las finales folclóricas más competitivas de la última década. En una definición que mantuvo el suspenso hasta el último voto, el grupo chileno A los 4 Vientos se consagró ganador de la competencia, dejando a la delegación argentina a un paso de la gloria.

La terna finalista enfrentó a México , con Majo Cornejo ("Capullito"); Argentina , representada por el dúo Campedrinos y su canción "La Zamba" ; y Chile , con el tema "Valoración".

El jurado, integrado por Juan Manuel Astorga, Sigrid Alegría, Carolina Rodrigo “Pelao” González, Fátima Bosch, Verónica Villarroel, Milo J , Matteo Bocelli y Pablo Chill-E , junto al voto del público, inclinó la balanza hacia los locales.

Con este resultado, A los 4 Vientos recibió la codiciada Gaviota de Plata y un premio económico de 33.900 dólares . El grupo volverá a subir al escenario este viernes en la noche de clausura para celebrar su triunfo ante el "Monstruo" de la Quinta Vergara.

a los 4 vientos El grupo A los 4 vientos ganó la competición de folclore.

Argentina en segundo lugar y la sorpresa española

El dúo Campedrinos dejó su huella marcada en el certamen. Con una interpretación sólida de "La Zamba", los argentinos lograron conectar con el público y el jurado especializado, consolidándose como los segundos mejores del continente en esta edición.

La gran sorpresa de la noche llegó con el premio a Mejor Intérprete. Aunque su canción no llegó a la final por el título de Mejor Canción, la española María Peláe se llevó todos los aplausos. Su potencia escénica en el tema "Que vengan a por mí" le valió la Gaviota de Plata y un cheque por 11.300 dólares.