El vergonzoso robo de la Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar

Un hecho insólito sorprendió a la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar . Es que un delincuente se robó dos premios: una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata en el Club Árabe, donde un canal local había montado un set para transmisiones especiales del evento.

Según informó Carabineros, la policía de Chile, personal acudió al recinto tras recibir una denuncia por parte del equipo de Canal 13. Durante la madrugada del sábado un individuo ingresó al sector de la piscina del club y forzó estanterías donde se almacenaban objetos del programa.

Entre las cosas robadas se encontraban una Gaviota de Oro y una Antorcha de Plata además de alimentos y otros artículos de menor valor. El sospechoso escapó en dirección al sector de Cerro Castillo.

La investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO). Tras un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, que incluyó revisión de cámaras de seguridad del lugar, los detectives lograron identificar al presunto responsable.

Según la policía, habría ingresado al recinto escalando sus muros. Con una orden de detención, los efectivos ubicaron al sospechoso en las cercanías del Estero Marga Marga, donde fue detenido. De acuerdo con la información oficial, el hombre reconoció su participación en el robo.

Además, durante el allanamiento le incautaron munición de distintos calibres, un cargador de pistola, más de un kilo de cocaína base y dinero en efectivo.

Cuál es el origen de la Gaviota de Oro y la Antorcha de Plata

En 1963, tras el éxito del festival que tuvo su primera fecha en 1959, se construyó un anfiteatro al aire libre con forma de concha acústica, diseñado para proyectar la voz de los artistas y protegerlos de las frías noches de Viña del Mar.

Cuatro años después, en 1967, se inauguró la construcción que imitaba el vuelo de una gaviota, un diseño que no solo mejoró la experiencia de artistas y público, sino que también marcó un hito en los premios del festival. En 1969, la Gaviota Blanca reemplazó a la Lira de Oro y al Arpa de Oro, siendo creada por Carlos Ansaldo y Claudio di Girólamo.

En 1980, durante la presentación de Gloria Gaynor en la Quinta Vergara, la cantante de soul y disco quedó sorprendida al ver fuego en medio del público. Preocupada por la seguridad de los asistentes, expresó: “En primer lugar, quita fuego. Porque es muy peligroso para mis amigos. Quita fuego, no me gusta”.

Esta situación inspiró la creación de la Antorcha de Plata en 1983. Con el tiempo el público pasó a exigir la entrega tanto de Antorchas como de Gaviotas, consolidando ambas como íconos del festival.