Quiénes son NMIXX, el grupo de K-pop que canta en el Festival de Viña del Mar 2026

El grupo femenino de Corea del Sur tendrá un traductor en vivo y competirá, además, por la corona de Reina del Festival.

NMIXX el grupo femenino de K-pop subirá al escenario de Viña del Mar.&nbsp;

NMIXX el grupo femenino de K-pop subirá al escenario de Viña del Mar. 

Las protagonistas de este hito son NMIXX, la banda surcoreana que se presentará el martes 24 de febrero, en la tercera jornada del evento.

Qué es NMIXX y cómo se formó

NMIXX es un grupo femenino de Corea del Sur creado por SQU4D, un sello dependiente de JYP Entertainment, una de las compañías más influyentes del K-pop.

El grupo debutó en 2022 y, en apenas cuatro años, logró consolidar una base de fans global. Está integrado por seis artistas: Haewon, Lily (la única integrante nacida en Australia), Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin.

Antes de pisar el escenario de Viña del Mar el grupo de K-Pop estuvo en Brasil.

Desde su debut, el grupo se destacó por su potencia vocal, coreografías exigentes y un concepto musical que combina géneros dentro de una misma canción, sello distintivo de su identidad artística.

El significado del nombre NMIXX y su canción más popular

El nombre NMIXX surge de un juego lingüístico en inglés. Parte de la frase “Nice to meet you” (un gusto conocerte) que fue transformada en “Nice to Mixx You”. Con el tiempo, quedó sintetizado en NMIXX.

Embed - NMIXX "DICE" M/V

Uno de sus temas más reconocidos a nivel internacional es “DICE”. Su videoclip supera los 127 millones de reproducciones en YouTube. En sus dos años de carrera fueron nominadas en eventos como los MAMA Awards y los Seoul Music Awards, donde compiten figuras centrales del pop coreano.

NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 y un despliegue técnico sin precedentes

Daniel Merino, director ejecutivo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, detalló a medios chilenos cómo se organizará la participación de NMIXX, tanto arriba del escenario.

Uno de los ejes centrales será garantizar una comunicación sin barreras idiomáticas. Para eso, el equipo dispuso un traductor disponible las 24 horas, que acompañará al grupo durante toda su permanencia en Chile.

El sistema también estará integrado al show en vivo: cada intervención en coreano de las integrantes será traducida al español en tiempo real, lo que permitirá un intercambio ágil con los animadores y evitará silencios o cortes que afecten el ritmo del espectáculo.

Además, Lily, integrante del grupo, tiene conocimientos básicos de español y logra comunicarse con bastante soltura.

El grupo compartirá escenario con una artista chilena y sorprenderá con la interpretación de un cover en español. El gesto apunta directamente a conquistar a la audiencia local y perfilarse como uno de los instantes más comentados de la noche.

La jornada también contará con la participación de Q_ARE, agrupación nacional de pop con fuerte inspiración en la industria coreana y formación en performance estilo K-pop.

