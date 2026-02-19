19 de febrero de 2026 - 12:58

Festival de Viña del Mar: el escandaloso "boloccazo" que casi arruinó la carrera de Cecilia Bolocco

La modelo y conductora tuvo un problema con su vestuario que reveló una parte íntima y justo fue captada por un fotógrafo.

Cecilia Bolocco y el escándalo en Viña del Mar hace 26 años.&nbsp;

Cecilia Bolocco y el escándalo en Viña del Mar hace 26 años. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Xuxa y su peor momento en Viña del Mar que solo pudo reponer una cantante argentina.

Festival de Viña del Mar: el día que Xuxa sufrió el peor show de su vida y una argentina le salvó la noche

Por Redacción Espectáculos
todo listo para el festival de vina del mar: los artistas de cada dia y cuanto salen las entradas

Todo listo para el Festival de Viña del Mar: los artistas de cada día y cuánto salen las entradas

Por Redacción Espectáculos

Ocurrió en el año 2000 cuando la modelo fue conductora del Festival de la Canción. Estaba en el pico de su carrera y era una de las figuras más queridas por su carisma y belleza. Sin embargo, un incidente en pleno escenario marcó para siempre la carrera de Cecilia y dio origen a un término que todavía resuena en la prensa de farándula.

El vestuario que provocó el "boloccazo" en Viña del Mar
El vestuario que provocó el

El vestuario que provocó el "boloccazo" en Viña del Mar

El “boloccazo” que sacudió al Festival de Viña

Durante la apertura de un show en el Anfiteatro Quinta Vergara, la modelo deslumbró con una coreografía acompañada por bailarines y una puesta en escena impactante. La performance incluyó versiones remezcladas de clásicos de Michael Jackson.

Embed - Festival De Viña 2000 - 1era Noche - Obetura - Cecilia Bolocco

Llevaba un body blanco con un blazer que luego se abrió en plena presentación. Al realizar un movimiento coreográfico, una extensión de su pierna derecha, una parte íntima de su cuerpo quedó accidentalmente expuesta ante el público.

La imagen tomada por el fotógrafo John Pérez recorrió portadas y programas de espectáculos, y el episodio fue bautizado por la prensa chilena como el “boloccazo”, un término que luego se utilizó cada vez que otra figura pública sufría un percance similar en escena.

La respuesta de Cecilia Bolocco

Al respecto, años después, Bolocco señaló que “con respecto a esa polémica la verdad es que siempre me pareció tan raro todo porque son unas mallas especiales, o sea, esa foto sin lugar a dudas está trucada”.

Embed - Cecilia Bolocco se refirió al polémico “Bolocazo”. TBT, Canal 13.

Agregó que “yo nunca dije nada porque yo nunca he desmentido ninguna de las barbaridades que se han dicho de mí”.

El escándalo sentimental que volvió a poner a Cecilia Bolocco en el centro de las miradas

Tiempo después de lo ocurrido en el festival, la exreina de Miss Universo volvió a ocupar titulares por su vida personal. El 10 de mayo de 2007 se filtraron imágenes de un romance con el empresario italiano Luciano Marocchino, situación que generó un fuerte impacto mediático.

En ese momento, la conductora estaba formalmente casada con el expresidente argentino Carlos Menem, lo que amplificó la repercusión del escándalo tanto en Chile como en Argentina.

El "boloccazo" de 2007 de Cecilia Bolocco: infidelidad a Menem
El

El "boloccazo" de 2007 de Cecilia Bolocco: infidelidad a Menem

Dos días después de la publicación de las imágenes, Bolocco regresó a Chile y pidió disculpas públicas, aunque evitó dar mayores explicaciones. Finalmente, el 15 de mayo de 2007 se confirmó oficialmente la separación de la pareja.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bad Bunny protagonizará una película dirigida por Residente. 

Todos anti-Trump: Bad Bunny actuará junto a Viggo Mortensen bajo dirección de Residente

Por Redacción Espectáculos
Maxi López, Wanda Nara y Guido Icardi compartieron un momento familiar.

¿Qué hacían juntos Maxi López, Wanda Nara y el hermano de Mauro Icardi?: la foto que los delató

Por Agustín Zamora
una cita con el jazz y la bossa: ofelia cuadra, jordi clua y gabriel moya se presentan en chacras de coria

Una cita con el jazz y la bossa: Ofelia Cuadra, Jordi Clua y Gabriel Moya se presentan en Chacras de Coria

Por Redacción Espectáculos
la artista visual y musica cristina perez abre la muestra andina con un show intimo

La artista visual y música Cristina Pérez abre la muestra "ANDINA" con un show íntimo

Por Redacción Espectáculos