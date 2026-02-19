Festival de Viña del Mar: el escandaloso "boloccazo" que casi arruinó la carrera de Cecilia Bolocco

Ocurrió en el año 2000 cuando la modelo fue conductora del Festival de la Canción. Estaba en el pico de su carrera y era una de las figuras más queridas por su carisma y belleza. Sin embargo, un incidente en pleno escenario marcó para siempre la carrera de Cecilia y dio origen a un término que todavía resuena en la prensa de farándula.
Durante la apertura de un show en el Anfiteatro Quinta Vergara, la modelo deslumbró con una coreografía acompañada por bailarines y una puesta en escena impactante. La performance incluyó versiones remezcladas de clásicos de Michael Jackson.
Llevaba un body blanco con un blazer que luego se abrió en plena presentación. Al realizar un movimiento coreográfico, una extensión de su pierna derecha, una parte íntima de su cuerpo quedó accidentalmente expuesta ante el público.
La imagen tomada por el fotógrafo John Pérez recorrió portadas y programas de espectáculos, y el episodio fue bautizado por la prensa chilena como el “boloccazo”, un término que luego se utilizó cada vez que otra figura pública sufría un percance similar en escena.
Al respecto, años después, Bolocco señaló que “con respecto a esa polémica la verdad es que siempre me pareció tan raro todo porque son unas mallas especiales, o sea, esa foto sin lugar a dudas está trucada”.
Agregó que “yo nunca dije nada porque yo nunca he desmentido ninguna de las barbaridades que se han dicho de mí”.
El escándalo sentimental que volvió a poner a Cecilia Bolocco en el centro de las miradas
Tiempo después de lo ocurrido en el festival, la exreina de Miss Universo volvió a ocupar titulares por su vida personal. El 10 de mayo de 2007 se filtraron imágenes de un romance con el empresario italiano Luciano Marocchino, situación que generó un fuerte impacto mediático.
En ese momento, la conductora estaba formalmente casada con el expresidente argentino Carlos Menem, lo que amplificó la repercusión del escándalo tanto en Chile como en Argentina.
Dos días después de la publicación de las imágenes, Bolocco regresó a Chile y pidió disculpas públicas, aunque evitó dar mayores explicaciones. Finalmente, el 15 de mayo de 2007 se confirmó oficialmente la separación de la pareja.