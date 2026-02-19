Festival de Viña del Mar: el escandaloso "boloccazo" que casi arruinó la carrera de Cecilia Bolocco

La modelo y conductora tuvo un problema con su vestuario que reveló una parte íntima y justo fue captada por un fotógrafo.

Con el Festival de Viña del Mar a pocos días de empezar, la modelo y empresaria chilena Cecilia Bolocco es, sin duda, una de las referentes de este tradicional espectáculo que atrae por sus número musicales así como por las polémicas. En esta edición se cumplirán 26 años del “boloccazo”, un momento hot por un desperfecto de vestuario.

Ocurrió en el año 2000 cuando la modelo fue conductora del Festival de la Canción. Estaba en el pico de su carrera y era una de las figuras más queridas por su carisma y belleza. Sin embargo, un incidente en pleno escenario marcó para siempre la carrera de Cecilia y dio origen a un término que todavía resuena en la prensa de farándula.

El vestuario que provocó el "boloccazo" en Viña del Mar El vestuario que provocó el "boloccazo" en Viña del Mar gentileza El “boloccazo” que sacudió al Festival de Viña Durante la apertura de un show en el Anfiteatro Quinta Vergara, la modelo deslumbró con una coreografía acompañada por bailarines y una puesta en escena impactante. La performance incluyó versiones remezcladas de clásicos de Michael Jackson.

Embed - Festival De Viña 2000 - 1era Noche - Obetura - Cecilia Bolocco Llevaba un body blanco con un blazer que luego se abrió en plena presentación. Al realizar un movimiento coreográfico, una extensión de su pierna derecha, una parte íntima de su cuerpo quedó accidentalmente expuesta ante el público.

La imagen tomada por el fotógrafo John Pérez recorrió portadas y programas de espectáculos, y el episodio fue bautizado por la prensa chilena como el “boloccazo”, un término que luego se utilizó cada vez que otra figura pública sufría un percance similar en escena.