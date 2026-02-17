17 de febrero de 2026 - 13:58

Todo listo para el Festival de Viña del Mar: los artistas de cada día y cuánto salen las entradas

El emblemático festival de Viña del Mar comenzará el domingo, con la participación de Gloria Estefan. Toda la grilla y el precio de las entradas.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Todo está listo para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará desde este domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero en el Anfiteatro Quinta Vergara. Reconocido como uno de los espectáculos más influyentes de América Latina, el encuentro convocará a artistas internacionales, exponentes del humor y participantes de sus tradicionales competencias musicales.

Muchos mendocinos aprovecharán los días para hacerse una escapada y ver a sus artistas favoritos del otro lado de la cordillera.

La historia y el legado del festival

Con más de seis décadas de trayectoria, el evento nació en 1960 y evolucionó hasta transformarse en una referencia central de la industria musical en español. A lo largo de los años, su escenario recibió a figuras consagradas y talentos emergentes que encontraron en Viña una vidriera clave para proyectar sus carreras a nivel regional e internacional.

El anfiteatro se consolidó como un símbolo cultural gracias a la intensidad de su público, conocido como “el Monstruo”. Esa interacción directa entre artistas y audiencia es uno de los sellos distintivos que sostienen el prestigio del festival.

Gloria Estefan llegará como invitada y abrirá el festival la primera noche.

Gloria Estefan llegará como invitada y abrirá el festival la primera noche.

Cuándo empieza Viña del Mar 2026 y dónde se realiza

La edición 2026 se desarrollará durante seis noches consecutivas, del 22 al 27 de febrero, en la tradicional Quinta Vergara, sede histórica del certamen.

Competencia Folclórica Viña 2026: quiénes representan a cada país

En paralelo a los shows principales, se desarrollará la Competencia Folclórica, una de las instancias más emblemáticas del festival, donde representantes de distintos países buscarán quedarse con la Gaviota de Plata. Los artistas seleccionados son:

Campedrinos – “Zamba” (Argentina)

A Los 4 Vientos – “Valoración” (Chile)

Rebolú – “Los Herederos” (Colombia)

Brenda – “Capullito” (Venezuela)

Majo Cornejo – “Ningún Color Tiene Dueño” (Argentina)

María Peláe – “Que Vengan A Por Mi” (España)

De este modo, Argentina contará con dos representantes en la competencia folclórica: Campedrinos y Majo Cornejo.

Los Campedrinos actuarán en la Quinta Vergara y someterán su canción al veredicto del "Monstruo".

Los Campedrinos actuarán en la Quinta Vergara y someterán su canción al veredicto del "Monstruo".

Dónde conseguir las entradas y cuánto cuestan

Las entradas para las seis noches del festival se comercializan a través de la plataforma puntoticket.com. Los precios, en pesos chilenos, varían según la ubicación. A continuación los precios en pesos chilenos:

Palco: $272.000

Platea preferencial: $193.000

Platea premium: $150.000

Platea golden: $120.000

Platea general: $98.000

Galería: $47.000

La última noche del festival estará marcada por la presencia argentina, con Paulo Londra y Milo J.

La última noche del festival estará marcada por la presencia argentina, con Paulo Londra y Milo J.

Grilla día por día de Viña del Mar 2026

22 de febrero: Gloria Estefan – Matteo Bocelli

23 de febrero: Pet Shop Boys – Bomba Estéreo

24 de febrero: Jesse & Joy – NMIXX

25 de febrero: Juanes – Ke Personajes

26 de febrero: Mon Laferte – Yandel Sinfónico

27 de febrero: Paulo Londra – Pablo Chill-E – Milo J

