Todo listo para el Festival de Viña del Mar: los artistas de cada día y cuánto salen las entradas

El emblemático festival de Viña del Mar comenzará el domingo, con la participación de Gloria Estefan. Toda la grilla y el precio de las entradas.

Todo está listo para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará desde este domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero en el Anfiteatro Quinta Vergara. Reconocido como uno de los espectáculos más influyentes de América Latina, el encuentro convocará a artistas internacionales, exponentes del humor y participantes de sus tradicionales competencias musicales.

Muchos mendocinos aprovecharán los días para hacerse una escapada y ver a sus artistas favoritos del otro lado de la cordillera.

La historia y el legado del festival Con más de seis décadas de trayectoria, el evento nació en 1960 y evolucionó hasta transformarse en una referencia central de la industria musical en español. A lo largo de los años, su escenario recibió a figuras consagradas y talentos emergentes que encontraron en Viña una vidriera clave para proyectar sus carreras a nivel regional e internacional.

El anfiteatro se consolidó como un símbolo cultural gracias a la intensidad de su público, conocido como “el Monstruo”. Esa interacción directa entre artistas y audiencia es uno de los sellos distintivos que sostienen el prestigio del festival.

image Gloria Estefan llegará como invitada y abrirá el festival la primera noche. Cuándo empieza Viña del Mar 2026 y dónde se realiza La edición 2026 se desarrollará durante seis noches consecutivas, del 22 al 27 de febrero, en la tradicional Quinta Vergara, sede histórica del certamen.