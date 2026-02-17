Todo listo para el Festival de Viña del Mar: los artistas de cada día y cuánto salen las entradas

Todo está listo para el Festival de Viña del Mar 2026, que se realizará desde este domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero en el Anfiteatro Quinta Vergara. Reconocido como uno de los espectáculos más influyentes de América Latina, el encuentro convocará a artistas internacionales, exponentes del humor y participantes de sus tradicionales competencias musicales.
Muchos mendocinos aprovecharán los días para hacerse una escapada y ver a sus artistas favoritos del otro lado de la cordillera.
La historia y el legado del festival
Con más de seis décadas de trayectoria, el evento nació en 1960 y evolucionó hasta transformarse en una referencia central de la industria musical en español. A lo largo de los años, su escenario recibió a figuras consagradas y talentos emergentes que encontraron en Viña una vidriera clave para proyectar sus carreras a nivel regional e internacional.
El anfiteatro se consolidó como un símbolo cultural gracias a la intensidad de su público, conocido como “el Monstruo”. Esa interacción directa entre artistas y audiencia es uno de los sellos distintivos que sostienen el prestigio del festival.
Cuándo empieza Viña del Mar 2026 y dónde se realiza
La edición 2026 se desarrollará durante seis noches consecutivas, del 22 al 27 de febrero, en la tradicional Quinta Vergara, sede histórica del certamen.
Competencia Folclórica Viña 2026: quiénes representan a cada país
En paralelo a los shows principales, se desarrollará la Competencia Folclórica, una de las instancias más emblemáticas del festival, donde representantes de distintos países buscarán quedarse con la Gaviota de Plata. Los artistas seleccionados son:
Campedrinos – “Zamba” (Argentina)
A Los 4 Vientos – “Valoración” (Chile)
Rebolú – “Los Herederos” (Colombia)
Brenda – “Capullito” (Venezuela)
Majo Cornejo – “Ningún Color Tiene Dueño” (Argentina)
María Peláe – “Que Vengan A Por Mi” (España)
De este modo, Argentina contará con dos representantes en la competencia folclórica: Campedrinos y Majo Cornejo.
Las entradas para las seis noches del festival se comercializan a través de la plataforma puntoticket.com. Los precios, en pesos chilenos, varían según la ubicación. A continuación los precios en pesos chilenos:
Palco: $272.000
Platea preferencial: $193.000
Platea premium: $150.000
Platea golden: $120.000
Platea general: $98.000
Galería: $47.000
Grilla día por día de Viña del Mar 2026
22 de febrero: Gloria Estefan – Matteo Bocelli
23 de febrero: Pet Shop Boys – Bomba Estéreo
24 de febrero: Jesse & Joy – NMIXX
25 de febrero: Juanes – Ke Personajes
26 de febrero: Mon Laferte – Yandel Sinfónico
27 de febrero: Paulo Londra – Pablo Chill-E – Milo J