Cruzaron a Chile por Carnaval casi la mitad de mendocinos en comparación al año pasado: los motivos

Basta solo con hablar con viajeros o con cruzar la Cordillera de los Andes para confirmar que, al igual que la vieja mula de Los Simpson, los precios en Chile ya no son lo que eran . Salvo excepciones -como, por ejemplo, algunos electrodomésticos, artículos de electrónica o prendas de vestir puntuales (sobre todo, en lo que hace a variedad)-, ya no hay mucha diferencia entre comprar en Argentina o en Chile . A ello, se suma la facilidad de financiar -del lado argentino- el pago con tarjeta de crédito .

Teniendo en cuenta esta realidad -y sumado a una temporada con varias inclemencias climáticas en Alta Montaña , que derivó en cierres del paso imprevistos-, no sorprende entonces que para estos feriados de Carnaval haya viajado a Chile 45% menos de personas si se compara con quienes lo hicieron para el Carnaval 2025 .

Los datos se desprenden de la coordinación argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor. Y es que mientras que el viernes y sábado de Carnaval 2025 ingresaron a Chile 22.963 personas por el complejo Los Libertadores, el viernes y sábado pasados cruzaron 12.531 personas al país trasandino . La cuenta rápida evidencia una caída de casi 45% de turistas que cruzaron a Chile este año comparado con el Carnaval del año pasado.

El tiempo de demoras para cruzar a Chile por el paso Cristo Redentor es de 50 minutos.

Entre el viernes 28 de febrero y el sábado 1 de marzo de 2025 -en el arranque de los feriados de Carnaval del año pasado-, cruzaron de Mendoza a Chile 22.963 personas. De ellas, 9.101 lo hicieron el viernes y 13.862 el sábado.

Para el Carnaval que estamos trascurriendo -y que llega a su fin hoy mismo, con el segundo de los feriados-, pasaron de Argentina a Chile por el Cristo Redentor 12.531 personas , distribuidas en 4.416 el viernes 13 de febrero y 8.115 el sábado 14.

Incluso, si se suman los 6.210 turistas que cruzaron de Argentina a Chile el domingo 15 de febrero pasado, el total llega a 18.741 viajantes. Es decir, en los primeros tres días del finde XXL de Carnaval 2026 cruzaron menos personas a Chile que durante los primeros dos días del mismo fin de semana de 2025.

Los precios en Chile ya no son lo que eran

Durante años, cruzar la cordillera rumbo a Chile fue casi un ritual para miles de argentinos: la promesa de precios hasta 30% más bajos en tecnología, electrodomésticos, zapatillas e indumentaria justificaba combustible, peajes, comidas y hasta una noche de hotel. Sin embargo, esa ecuación dejó de ser conveniente.

Hoy, comprar en Chile ya no resulta necesariamente más barato. El cambio no se debe a un aumento fuerte de precios en el país vecino, sino a una transformación en la estructura de costos en Argentina. En los últimos meses, el mercado local registró bajas significativas en varios rubros -en algunos casos de hasta el 50%- impulsadas por reducciones impositivas, mayor competencia y apertura de importaciones.

Compras en Chile Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

La tecnología es el ejemplo más claro. Celulares, televisores y otros productos electrónicos que antes marcaban una diferencia amplia entre ambos países hoy tienen valores prácticamente iguales. A esto se suma una ventaja clave del mercado argentino: la posibilidad de pagar en cuotas. Cuando el precio es similar, la financiación termina inclinando la balanza a favor de comprar en el país.

Lo mismo ocurre con la indumentaria y el calzado. Las zapatillas de primeras marcas y la ropa que antes eran el “gancho” de los tours de compras ya no muestran diferencias relevantes. Con márgenes tan ajustados, el ahorro potencial muchas veces no alcanza para compensar los costos del viaje, como combustible, peajes -que además registraron aumentos en horarios pico- y eventuales gastos de estadía.