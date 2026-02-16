Vicuña presentó su PEA: invertirá US$ 7.000 millones en una primera etapa y proyecta producir en 2030

Vicuña presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que por primera vez integra en una misma visión técnica el desarrollo del proyecto binacional en Argentina y Chile . La primera etapa demandará una inversión estimada en US$ 7 mil millones y prevé iniciar producción en 2030, como parte de un esquema de crecimiento progresivo.

Cabe recordar que Vicuña Corp. es una empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar el depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre en la provincia de San Juan y el depósito Filo del Sol, de cobre, oro y plata, ubicado en San Juan y en la adyacente Región de Atacama en Chile.

El esquema previsto contempla tres etapas diferenciadas, alineadas con la madurez de cada activo y con la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento productivo.

La compañía presentó su Evaluación Económica Preliminar (PEA) con una visión integrada del proyecto binacional. La primera etapa demandará US$ 7 mil millones y apunta a iniciar producción en 2030. En 2026, según informó la empresa, avanzarán los trabajos de ingeniería de detalle, la adquisición inicial de equipos y los primeros movimientos de tierra, además de mejoras en el camino de acceso y ampliaciones en el campamento.

La segunda etapa incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol, con la construcción de una planta para la recuperación de cobre, oro y plata. Esta fase no solo ampliará la capacidad productiva, sino que permitirá remover la capa de óxidos que cubre los sulfuros del yacimiento.

La tercera etapa prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol, con el objetivo de elevar el procesamiento a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Allí se incorporará infraestructura estratégica bajo esquemas de outsourcing, como una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

Un complejo entre los cinco mayores de cobre mundo

De acuerdo con la PEA, el proyecto podría ubicarse entre las cinco principales operaciones globales de cobre, oro y plata. Durante los primeros 25 años completos de producción, se proyecta un promedio anual de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

En la primera década productiva, el complejo entregaría alrededor de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata, cifras que lo colocan en la categoría de distrito minero de escala mundial.

La integración de ambos depósitos, ubicados en San Juan y en la Región de Atacama en Chile, permite optimizar infraestructura y planificación constructiva, reduciendo riesgos técnicos y ordenando la secuencia de inversión en función de la evolución de cada recurso.

Más allá de los volúmenes productivos, la inversión estimada de US$ 18 mil millones supone un impacto estructural para la macroeconomía argentina y para la región de Cuyo. En el comunicado, la empresa señaló que priorizará la participación de proveedores regionales y la contratación de mano de obra local, en un esquema de desarrollo progresivo que permita administrar el riesgo técnico y financiero de manera escalonada.