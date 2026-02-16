Luis Caputo sobre la reforma laboral: "Les bajamos las cargas patronales 85% y no se habla del tema"

El ministro de Economía, Luis Caputo , volvió apuntar contra los empresarios en redes sociales. A través de su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda expresó su sorpresa por la escasa reacción del sector empresario tras la media sanción de la reforma laboral. “Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, escribió.

Caputo acompañó su publicación con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó el impacto de los cambios en contribuciones patronales y costos laborales. El informe titulado “Reducción de las contribuciones patronales derivadas del FAL (Fondo de asistencia laboral) y del RIFL (Régimen de incentivo a la formalización laboral)”, pone el foco en cómo se modifica la llamada “cuña tributaria laboral” en Argentina y cómo quedaría el país en la comparación internacional

El ministro subrayó especialmente el efecto del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los capítulos más relevantes del proyecto. Según el Gobierno, el esquema implica una reducción muy significativa de las cargas patronales asociadas a nuevas contrataciones, con el objetivo de abaratar el costo del empleo formal y acelerar la creación de puestos registrados.

La referencia de Caputo al “85%” apunta al recorte en ciertos componentes de las contribuciones patronales para nuevos empleos bajo el RIFL. En términos políticos, el mensaje buscó instalar la idea de que la reforma contiene incentivos concretos para el sector privado, aun cuando la discusión pública se haya concentrado en otros aspectos del paquete legislativo.

El estudio difundido por el IARAF analiza en detalle el impacto de dos instrumentos centrales incorporados en la reforma laboral: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El informe explica que el FAL se financia mediante una contribución mensual obligatoria aplicada sobre la nómina salarial. En el caso de las grandes empresas, la alícuota se fija en el 1% del sueldo bruto, mientras que para las pymes asciende al 2,5%, con la posibilidad de incrementos bajo determinadas condiciones fiscales. A cambio, el fondo funciona como un mecanismo de cobertura frente a obligaciones indemnizatorias, sin modificar ni sustituir el régimen de despido vigente.

Desde la perspectiva del costo laboral, el IARAF calcula que la carga total sobre el sueldo bruto experimentaría una leve reducción en las grandes empresas, al pasar del 44% al 43%. En las pymes, en cambio, la baja sería más significativa, ya que la carga descendería del 44% al 41,5%. Esta diferencia implica, según el informe, un alivio relativamente mayor para el segmento pyme, que históricamente enfrenta mayores restricciones de costos.

El análisis también pone el foco en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), donde se observa el cambio más profundo. Para las nuevas relaciones laborales, el esquema reduce durante 48 meses las alícuotas destinadas a subsistemas clave de la seguridad social. En concreto, establece una contribución del 2% para el SIPA, Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo, junto con una alícuota del 3% para el INSSJP (PAMI). Como resultado, las contribuciones patronales se reducirían del 27% al 15%, mientras que la carga laboral total caería del 44% al 32% del sueldo bruto. Se trata de una disminución de 12 puntos porcentuales que el IARAF considera “económicamente relevante” en términos de incentivos para la contratación de empleo formal.

Argentina en el contexto internacional

Uno de los aspectos más destacados del informe es la comparación internacional con países de la OCDE. Antes de la reforma, Argentina registraba una carga patronal equivalente al 21,2% del costo laboral total, lo que la ubicaba en el décimo lugar entre 39 economías analizadas. Con la implementación de los cambios asociados al FAL, esa carga se reduciría al 20,6% en grandes empresas y al 19,7% en pymes. Bajo el RIFL, en tanto, el indicador descendería al 13%, un nivel prácticamente alineado con el promedio de la OCDE, que se ubica en 13,4%.

En la medición de carga conjunta —que suma aportes personales y contribuciones patronales— Argentina aparecía previamente entre los países de mayor presión, con un 34,6%. Con la reforma, el país mejoraría su posicionamiento relativo, pasando al quinto, séptimo o decimosexto lugar, dependiendo del tipo de empresa y de la aplicación del RIFL. En cuanto a la cuña fiscal total, que incluye aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias, Argentina ya se mantenía por debajo del promedio OCDE. Con la reforma, esa cuña se reduce levemente para grandes empresas y pymes, y de forma más marcada en el caso de los trabajadores incorporados a través del régimen de incentivo a la formalización.