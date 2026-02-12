12 de febrero de 2026 - 21:15

Concluyó la misión del FMI en Argentina y siguen las negociaciones: "Muy buenos avances"

El Gobierno busca la aprobación de un nuevo waiver y la renegociación de la meta de reservas para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones.

El FMI confirmó avances tras concluir la misión técnica en la Argentina.

El FMI confirmó avances tras concluir la misión técnica en la Argentina. (archivo)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que concluyó la misión técnica en Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por USD 20.000 millones en abril de 2025. Tras una serie de reuniones con el equipo económico encabezado por Luis Caputo, el organismo calificó los encuentros como positivos.

Desde la entidad presidida por Kristalina Georgieva señalaron: “La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”.

La delegación, que había arribado al país el 5 de febrero, mantuvo reuniones con diversos interlocutores para analizar las perspectivas económicas. Entre los principales ejes estuvieron el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026 y la acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

Kristalina Georgieva destacó la reunión con Luis Caputo
El FMI confirmó avances tras concluir la misión técnica en la Argentina.

El FMI confirmó avances tras concluir la misión técnica en la Argentina.

Meta de reservas y nuevo desembolso

La revisión supone un paso clave para que el Gobierno obtenga un nuevo “waiver” y renegocie la meta de reservas, condiciones necesarias para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones, que el mercado considera probable aunque aún no fue confirmado oficialmente.

El Banco Central había asumido el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones. Tras la primera revisión, esa meta fue modificada a un saldo negativo de USD 2.600 millones, objetivo que no pudo cumplirse debido a la política cambiaria y a las ventas realizadas en un contexto de volatilidad electoral.

Sin embargo, desde el inicio de la fase 4 del programa monetario a comienzos de enero, el BCRA adquirió más de USD 2.000 millones, encadenando 29 jornadas consecutivas con compras. La autoridad monetaria apunta a adquirir entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo del año, según el ritmo de remonetización y el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios.

Luis Caputo
FMI y Economía avanzan en la revisión y en la meta de reservas.

FMI y Economía avanzan en la revisión y en la meta de reservas.

El pago al FMI y los DEG

En paralelo, el ministro Luis Caputo debió afrontar a comienzos de febrero un vencimiento superior a USD 800 millones con el FMI, luego de cancelar previamente USD 4.200 millones a otros acreedores.

Caputo explicó que el Gobierno compró Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos para cumplir con el pago de intereses. “Si se pagaran en dólares, transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se abonan en DEG, es necesario comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos, que es vendedor de DEG. Es una operación habitual a precio de mercado”, detalló.

Los Derechos Especiales de Giro son un instrumento internacional creado por el FMI que funciona como reserva de valor y unidad de cuenta entre países miembros, cuyo valor surge de una canasta de monedas principales.

