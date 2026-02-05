La misión del FMI llegó al país para revisar el programa en medio de la tensión por el Indec

Una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi , arribó a Buenos Aires este miércoles para iniciar las negociaciones vinculadas a la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina .

El encuentro se produce en un momento determinante para el gobierno de Javier Milei, que busca validar sus metas económicas y destrabar un desembolso pendiente de USD 1.000 millones .

El eje central de las discusiones será la acumulación de reservas internacionales , un objetivo que presentó dificultades al cierre de 2025. Aunque en el cuarto trimestre del año pasado no se cumplió la meta ajustada de reservas netas (que se fijó en un saldo negativo de USD 2.600 millones), el inicio de 2026 muestra una dinámica distinta.

Desde el 1 de enero, el Banco Central (BCRA) ha mantenido una racha de 24 jornadas consecutivas de compras , sumando más de USD 1.400 millones . Este desempeño representa cerca del 13% de la meta anual de acumulación, permitiendo que las reservas internacionales alcancen los USD 45.673 millones .

La llegada de la misión técnica no está exenta de controversia. La visita ocurre pocos días después de la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC . Esta salida se vincula con la postergación de la implementación de un nuevo método para medir la inflación , el cual estaba previsto para debutar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026.

El temor a un salto en las cifras oficiales habría llevado al Gobierno a demorar esta actualización, generando un clima de hermetismo en torno a las estadísticas oficiales.

El respaldo de Estados Unidos

En paralelo a la revisión del Fondo, el Gobierno ha fortalecido su alianza geopolítica con la administración de Donald Trump. Recientemente, el canciller Pablo Quirno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos para fomentar la llegada de capitales.

Este respaldo se tradujo en hechos concretos a fines de enero, cuando el Tesoro estadounidense, bajo la conducción de Scott Bessent, facilitó la transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 808 millones para que la Argentina pudiera cubrir el vencimiento de intereses con el FMI sin agotar sus reservas propias.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, encabezan las conversaciones con el organismo, el mercado cambiario muestra señales de estabilidad: el dólar mayorista cedió a $1.442, ampliando la distancia con el techo de la banda cambiaria al nivel más alto en cuatro meses.

Se espera que en los próximos días el FMI brinde mayores detalles sobre los pasos a seguir tras concluir la revisión del Artículo IV y el Servicio Ampliado del Fondo.