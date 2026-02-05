5 de febrero de 2026 - 18:46

La misión del FMI llegó al país para revisar el programa en medio de la tensión por el Indec

El arribo también coincide con la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos y una nueva asistencia financiera del Tesoro norteamericano para afrontar vencimientos con el FMI.

Una misión del FMI arribó a la Argentina&nbsp;

Una misión del FMI arribó a la Argentina 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, arribó a Buenos Aires este miércoles para iniciar las negociaciones vinculadas a la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina.

Leé además

Marco Lavagna estuvo a cargo del Indec durante la administración de Javier Milei.

Marco Lavagna renunció al Indec

Por Redacción Economía
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo confirmó quién será el nuevo director del Indec tras la salida de Marco Lavagna

Por Redacción Economía

El encuentro se produce en un momento determinante para el gobierno de Javier Milei, que busca validar sus metas económicas y destrabar un desembolso pendiente de USD 1.000 millones.

El eje central de las discusiones será la acumulación de reservas internacionales, un objetivo que presentó dificultades al cierre de 2025. Aunque en el cuarto trimestre del año pasado no se cumplió la meta ajustada de reservas netas (que se fijó en un saldo negativo de USD 2.600 millones), el inicio de 2026 muestra una dinámica distinta.

Desde el 1 de enero, el Banco Central (BCRA) ha mantenido una racha de 24 jornadas consecutivas de compras, sumando más de USD 1.400 millones. Este desempeño representa cerca del 13% de la meta anual de acumulación, permitiendo que las reservas internacionales alcancen los USD 45.673 millones.

Kristalina Georgieva / FMI
La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La llegada de la misión técnica no está exenta de controversia. La visita ocurre pocos días después de la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Esta salida se vincula con la postergación de la implementación de un nuevo método para medir la inflación, el cual estaba previsto para debutar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026.

El temor a un salto en las cifras oficiales habría llevado al Gobierno a demorar esta actualización, generando un clima de hermetismo en torno a las estadísticas oficiales.

El respaldo de Estados Unidos

En paralelo a la revisión del Fondo, el Gobierno ha fortalecido su alianza geopolítica con la administración de Donald Trump. Recientemente, el canciller Pablo Quirno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos para fomentar la llegada de capitales.

Este respaldo se tradujo en hechos concretos a fines de enero, cuando el Tesoro estadounidense, bajo la conducción de Scott Bessent, facilitó la transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 808 millones para que la Argentina pudiera cubrir el vencimiento de intereses con el FMI sin agotar sus reservas propias.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, encabezan las conversaciones con el organismo, el mercado cambiario muestra señales de estabilidad: el dólar mayorista cedió a $1.442, ampliando la distancia con el techo de la banda cambiaria al nivel más alto en cuatro meses.

Se espera que en los próximos días el FMI brinde mayores detalles sobre los pasos a seguir tras concluir la revisión del Artículo IV y el Servicio Ampliado del Fondo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El canciller Pablo Quirno y Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos﻿

Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo estratégico de minerales críticos: qué implica

Por Redacción Economía
Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos 

El Gobierno anunció la firma el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Por Redacción Política
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Estados Unidos envió USD 808 millones a Argentina antes del pago de un vencimiento con el FMI

Por Redacción Economía
El Gobierno espera al FMI con la mira puesta en reservas y rollover de deuda.

Febrero bajo la lupa del FMI: vencimientos, reservas y el desafío del programa económico

Por Galo Gomez Frangella / NA