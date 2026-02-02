Caputo confirmó quién será el nuevo director del Indec tras la salida de Marco Lavagna

El Gobierno nacional definió quién quedará al frente del Indec luego de la polémica salida de Marco Lavagna . El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Pedro Lines asumirá la conducción del organismo encargado de las estadísticas oficiales.

Según la información proporcionada por Noticias Argentinas, el anuncio fue realizado por Caputo durante una entrevista radial , en la que precisó que Lines, que hasta ahora se desempeñaba como segundo en la estructura del Indec, será el nuevo titular. La confirmación se dio en diálogo con Radio Rivadavia.

Lavagna presentó su renuncia hoy y generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología, implementada este mes.

La salida del funcionario se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del Indec

Por su parte, Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Pedro Lines, el nuevo director del Indec.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.