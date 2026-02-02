Marco Lavagna dejó un mensaje a los trabajadores del Indec luego de presentar su renuncia

Marco Lavagna presentó hoy su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). La decisión fue comunicada durante la jornada dentro del propio Instituto, según confirmaron fuentes del organismo.

El economista desempeñó su rol en el organismo desde diciembre de 2019 , cuando fue designado por el entonces presidente Alberto Fernández. A pesar de que logró sostenerse en el cargo durante el inicio de la gestión de Javier Milei gracias a su perfil técnico. Sin embargo, su salida se produce en un contexto de sucesivas bajas dentro del Gobierno durante las últimas semanas.

Luego de conocerse la noticia de la salida, Lavagna emitió una carta de despedida a los trabajadores del organismo. En el escrito, al que tuvo acceso el medio TN, el economista repasó sus seis años de gestión :

“Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC . Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional” escribió el exdirector del Indec.

“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, agregó Lavagna.

El mensaje para los empleados

El exfuncionario le dedicó un párrafo especial a los empleados: “Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó Lavagna.

Finalmente su mensaje concluyó manifestando su apoyo al organismo: “Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se podrá actualizar el marco normativo que ayude a esto. Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”.

La salida del funcionario ocurre en una fecha crítica ya que en pocos días, se dará a conocer el nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el próximo martes 10 de febrero.