Datos de inflación del Indec: Luis Caputo explicó por qué se logro el número más bajo en 8 años

El ministro de Economía explicó las razones luego de que se registró la inflación más baja desde 2017.

Luis Caputo sostuvo que el programa económico del Gobierno “es el camino para terminar con la inflación”.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expresó su optimismo luego de conocerse los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación mayorista que difundió en estos días el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según los datos oficiales, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%. Esta cifra marca un hito desde 2017, cuando el número había cerrado en 18,8%.

Luis Caputo explicó la razón de esta cifra A través de sus redes sociales, Caputo explicó los factores que permitieron que se representara la inflación más baja desde 2017.

“Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del Banco Central (BCRA) y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”.