Todo bien mientras la macro responda

Para el gobierno local fue trascendente la visita del ministro Luis Caputo a la provincia para estar presente en la apertura del VII Foro de Inversiones y Negocios.

Después de Javier Milei es, probablemente, la figura ministerial más importante no sólo porque el presidente lo considera “el mejor” titular de Economía “de la historia”, sino porque representa de alguna manera la voz guía en el derrotero reformista y aperturista que en materia económica lleva a cabo la administración libertaria. Lo que represente en el día a día de la economía de la gente en medio de un ajuste que corre por separado.

En su exposición, el ministro, además de recurrir al ya reiterado argumento del orden fiscal aplicado “por primera vez” en muchos años en la Argentina “por decisión política” (obvio), salió a insistir con la invitación a que los argentinos que siguen guardando dólares “debajo del colchón” los blanqueen con confianza porque nadie los va a perseguir. Según el titular del Palacio de Hacienda se trataría nada menos que de 170 mil millones. Vale la insistencia.

En cuanto a los otros conceptos del funcionario nacional, queda claro que el proceso reformador del gobierno nacional debería comenzar a consolidarse a partir de la estratégica reforma laboral aprobada por el Congreso y de la numerosa lista de proyectos que anunció el presidente durante la desordenada y bochornosa apertura de las sesiones extraordinarias . Más logros el gobierno nacional por ahora no puede festejar. Por ello es fundamental para su propuesta lo que ocurra en este 2026, que, reiteramos, no es electoral, pero significa el lanzamiento de la candidatura a la reelección de Milei. Eso queda claro.

El anfitrión del encuentro, Martín Clement, titular del Consejo Empresario Mendocino, entre sus consideraciones apeló a la necesidad de la previsibilidad en las políticas públicas para dejar atrás décadas de estancamiento económico y así poder interesar a potenciales inversores, que es una de las premisas de la conducción económica nacional.

Un correcto discurso inaugural para poner de manifiesto el interés que el empresariado tiene en un mejor ordenamiento de la economía y, por ende, en la creación de condiciones para que los inversores no desconfíen más de la durante mucho tiempo imprevisible Argentina.

Firmemente en línea con la Nación, pero también distintivo, como casi siempre, el gobernador de la Provincia al hablar marcó discrepancias con mucha sutileza y de ese modo mencionó aspectos de las políticas nacionales con las que coincide, como también con las que mantiene alguna diferencia.

Seguramente por ello no dudó en reiterar que la revisión de la coparticipación nacional sigue siendo una de las reformas estructurales pendientes en el país. Un asunto que prácticamente ningún gobierno se animó a abordar con seriedad luego de que el mencionado debate quedase impuesto por la Constitución Nacional reformada en 1994. Claro, ha habido, y todavía hay, muchos gobernadores de provincia que a lo largo de los años aprovecharon dicha indefinición para usar el tire y afloje por recursos nacionales que llegan por otros carriles.

La referencia de Cornejo a la coparticipación se basó, como siempre, en la realidad que marca una distribución que tiene a Mendoza siempre entre las provincias más relegadas. Por ello sostuvo que los mendocinos pagarían menos porcentajes en impuestos locales si la Nación fuese más solidaria al coparticipar.

También sacó a relucir chapa de pionero cuando reiteró que en los diez años de administración de su creación política, la coalición Cambia Mendoza, nuestra provincia llega al actual “cambio de época” que impulsa La Libertad Avanza en el país con experiencia previa en políticas de orden fiscal, reducción de impuestos y modernización del Estado.

Justo es reconocer, y también reiterar que, con anterioridad al gobierno de Javier Milei, Cornejo muchas veces señaló que el país requería con urgencia una administración que tendiera a lograr estabilidad macroeconómica, baja de la inflación y apertura de la economía. Ahora esa gestión se lleva a cabo con el actual gobierno y por eso el mendocino, que adhiere y pretende sostener la alianza política, mide mucho sus palabras.

Lo que no dijo públicamente, pero que formó parte de la reunión en privado de Cornejo con Caputo, lo explicó en parte a los periodistas el ministro Víctor Fayad. Giró en torno a la constante polémica sobre la obra pública financiada o no por el Estado nacional. Es justo mencionar que el gobernador mendocino fue uno de los jefes territoriales que siempre pretendió demostrar que la obra pública forma parte de una política que el Estado difícilmente puede delegar. Es una de las cuidadas diferencias en el actual contexto político.

De lo comentado por el ministro de Hacienda lo que se le planteó al titular de Economía es algo ya reiterado: Mendoza se hizo cargo de obras en tramos de rutas nacionales cercanos a la capital provincial, mientras que se pusieron fichas en licitaciones para el resto del corredor bioceánico dentro de Mendoza, pero en este caso siempre a cargo de la Nación.

Nada nuevo, en definitiva, pero, como bien señaló el ministro Fayad, “todo está bien con la Nación, pero un empujoncito no está de más”. Traducido, algo así como que no hay que dejar que se duerman o se olviden. En definitiva, cordialidad y sutiles diferencias, como dijimos.

Cumplido su rol de anfitrión durante los festejos vendimiales, Alfredo Cornejo viajará a Nueva York para sumarse, entre los gobernadores invitados por el presidente Milei, al evento Argentina Week. Un nuevo reconocimiento presidencial por su sintonía político y alineamiento a la hora del respaldo en el ámbito legislativo

Después llegarán los tiempos de los posicionamientos pensando en las elecciones del año próximo, que el fervor libertario ya las pone a la vuelta de la esquina.

* El autor es periodista. [email protected]