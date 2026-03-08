Distintos reflejos del espejo de Milei

Tras la inclasificable apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Javier Milei intercaló su discurso sobre el estado de la Nación con bocadillos de stand up dirigidos a la oposición, flotó en el ambiente una filosa pregunta. Si lo sucedido en el prime time televisivo fue una preparada puesta en escena para recrear al libertario original, ese personaje disruptivo y sin filtros que sedujo a la mayoría de los argentinos desencantados en 2023; o por el contrario, si todo se trató de mera incontinencia emocional ante los reiterados ataques de la izquierda y el kirchnerismo, quienes desde sus bancas buscaban una reacción que al margen de algún exabrupto se pareció a una alterada discusión de café más que a un momento de relevancia institucional.

Todavía sin respuesta, sólo las ideales repercusiones recortadas para el consumo de la política pop de las redes, el discurso presidencial sirve también como plataforma de análisis para la dirigencia local que ante el espejo de Milei se ve reflejada: ya sea para corregir el fondo o la forma, o simplemente proyectar a través de él iluminaciones o… encandilamientos.

Alfredo Cornejo, Luis Petri y Ulpiano Suárez son tres oficialistas que con distinta óptica tomaron la palabra presidencial para sostener sus relatos, interpretaciones o pistas sobre sus futuros pasos.

Cornejo estuvo junto a otros gobernadores escuchando in situ al presidente y destacó la ratificación del rumbo económico. Pero también el valor de “un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se postergaron…”. Una clara señal de alineamiento y reafirmación del sostén institucional como referente de la denominada “oposición dialoguista” que protagoniza.

Ya como anfitrión de la Vendimia (esta vez sin visita presidencial pero sí de Victoria Villarruel) y previo al reclamo ante el ministro Luis Caputo de mayor coparticipación, tras la suspensión del Acto Central el gobernador se subió a la comitiva que llevó a Milei a Estados Unidos para participar de la Argentina Week, donde apuesta a profundizar cada vez más su vínculo con el libertario.

Ya no se trata sólo de coincidencias, acompañamiento o estrategia electoral. Existe desde el mendocino la fuerte convicción de aprovechar al máximo esta oportunidad histórica para lo que supone es la entronización de “cambios profundos y duraderos”.

Una vuelta de página en serio del país, que evite futuras instancias de marcha atrás, y que inexorablemente debería cristalizarse en más acuerdos como el de 2025 entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM). Más que un romance pasajero, un compromiso conjunto donde 2027 es la nueva estación a la vista y hacia allá están dirigidos los gestos recíprocos de estos días, aunque ello implique ¡hasta celebrar datos de la caída del empleo privado registrado!

Reconocimiento, polémica ¿y ascenso?

Entre los momentos destacados de la performance presidencial, hubo uno que no sorprendió, pero sí merece especial atención en Mendoza. El agradecimiento de Milei a la tarea del ahora diputado nacional en el Ministerio de Defensa. Un halago que el sanmartiniano no dejó pasar y que le sirvió como plataforma para avalar la tesis de la Casa Rosada sobre una supuesta conspiración “golpista” de la vicepresidenta que derivó en la ruptura de la relaciones de la fórmula y el consecuente ninguneo que quedó explícito en la cadena nacional.

Un embate que Villarruel respondió con duros cuestionamientos a Petri (y con él a dos de sus hombres, ambos mendocinos: Oscar Sagás y Roberto Fiochi) por el manejo de la extinta obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Ella habló de “vaciamiento” al explicitar un déficit que alcanzaría 200 mil millones de pesos. Aquí, ambos evitaron referirse a la polémica.

En el escenario de la vidriera nacional que lo tiene como figura principal, representante del nuevo orden mileísta, forjado en las batallas de este tiempo de gestión y puesta a prueba de lealtades, empezó a tomar forma una especulación, no más que un rumor (¿fantasioso deseo?), que en las charlas entre los cornejistas puros aspiran a que se transforme en realidad: que Petri sea el elegido para acompañar a Milei en la búsqueda de la reelección.

Esa hipotética situación permitiría despejar el escenario local para la disputa oficialista, y por ende, agigantar el poder de decisión de Cornejo en su sucesión; pero sería imposible si las sospechas de la vice se demostraran o aquella chicana se transforma en denuncia. ¿Villarruel confronta con Petri porque puede ser su posible reemplazante? ¿Petri cambiaría su aspiración local por la vicepresidencia?

Parecidos pero diferentes

Con las precandidaturas de Tadeo García Zalazar y Suárez ya perfiladas, se destaca el distinto posicionamiento de ambos ante el diagnóstico presidencial y su teatralidad en la Asamblea Legislativa.

El director general de Escuelas, enfrascado en estos días en el inicio de clases, la paritaria docente aceptada por el SUTE, la infraestructura escolar, las adecuaciones pedagógicas y tecnológicas para que los saberes otorguen efectivas competencias, elige la gestión como ámbito de visualización y optó por no hacer comentarios públicos sobre el contenido del discurso de Milei. Casi una manera de preservarse en virtud también de los aliados libertarios locales.

Más audaz tal vez, el capitalino presidente del Foro de Intendentes Radicales que días atrás se reunió en Santa Fe, arriesgó allí el desafío partidario nacional para la creación de una “alternativa política” a LLA que si bien reconoce los méritos al orden económico del mileísmo pretende una activa consideración de los efectos sociales donde los réditos de la macroeconomía no terminen generando más exclusión.

Dos posturas, dos carriles para construir la continuidad de un modelo condicionado por el intenso e ineludible reflejo de la impronta nacional.

* El autor es periodista y profesor universitario.