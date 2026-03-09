Coparticipación: qué respondió Martín Menem ante el insistente reclamo de Alfredo Cornejo en Vendimia

La sorpresiva reunión de Sergio Massa con un intendente peronista en Mendoza: de qué hablaron

Cornejo ensayó una férrea defensa del Gobierno nacional ante los bodegueros el sábado pasado. Sostuvo que todas las industrias “crujen” con el cambio de la macroeconomía y, si bien destacó las reformas que se han realizado —como la laboral , el régimen fiscal y el RIGI —, el gobernador insistió en avanzar con una “reforma fiscal y tributaria” atada a una nueva distribución de recursos nacionales , con el objetivo de sumar apoyo del sector privado en ese sentido.

“Nuestro sector privado tiene que comprender que necesitamos esa reforma tributaria tanto como la Ley de Coparticipación , porque necesitamos una ley que distribuya los recursos de los impuestos con incentivos para tener más sector privado ”, explicó Cornejo.

Y sostuvo que “hay provincias argentinas que no tienen ningún interés porque viven de la copa ”.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 14.15.43 El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador Alfredo Cornejo en el Almuerzo de Bodegas de Argentina Ramiro Gómez / Los Andes

“La Ley de Coparticipación no premia lo que hace Mendoza, que intenta tener cada vez más sector privado. Así que una reforma estructural tributaria va de la mano de la modificación de la ley de coparticipación”, manifestó el gobernador.

Luego redobló la apuesta y se dirigió directamente a los enviados del Gobierno nacional: “Y los que dicen que es imposible modificar la Ley de Coparticipación porque no se van a poner de acuerdo las provincias y demás, esa interpretación tan ridícula… les digo que todos decían que no se podían bajar cuatro puntos del producto bruto de gasto corriente a nivel nacional, y sin embargo el presidente Javier Milei lo ha logrado con su equipo”.

“Es decir que se pueden modificar cosas si hay vocación y convicción. Modificar la ley de coparticipación no tiene que ser visto como algo inalcanzable”, sostuvo.

La respuesta de Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue consultado en conferencia de prensa sobre el reclamo de Cornejo y señaló, en principio, que “es muy complejo por la redacción de la ley y porque se debe modificar la Constitución”.

Pero reconoció que “hay provincias que tienen una garantía de flujo y en algunos lugares se tornan feudales. Impiden que crezca el sector privado, porque si crece el sector privado —como en provincias como la mía— la gente empieza a ser libre y esas personas no los votan nunca más. Hay sistemas que no se votan nunca más”.

“Por eso tiene algún grado de injusticia en general y, bueno, son cuestiones a resolver en algún momento”, coincidió el legislador, aunque sin arriesgar demasiado.

“Tenemos que empujar a todas las provincias a que sean productivas, porque la productividad genera gente libre e independiente de los políticos de turno”, manifestó el riojano.

Y puso a La Rioja como ejemplo de esta desigualdad de criterios: “Mi provincia está cooptada por un sector oscuro de la política que la gobierna desde hace más de 20 años y los resultados están a la vista: han sido un verdadero fracaso”.