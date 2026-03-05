Cornejo reclamó por la coparticipación en el Foro de Inversiones: "Podríamos haber bajado los impuestos un 50% más"

El gobernador Alfredo Cornejo abrió la ronda de los discursos más esperados en la primera jornada de la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios , que se desarrolla en Mendoza. Se trata de un evento que ya se instaló como parte del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia y que apunta a mostrar el potencial productivo de la provincia ante inversores locales e internacionales.

Cornejo destacó la visita de Luis Caputo y confirmó que el domingo se va a Nueva York con Milei

Primero agradeció la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , quien luego disertó ante empresarios y referentes del sector público.

El gobernador volvió a reclamar por una coparticipación equitativa para la provincia y dio ejemplos claros de eventuales beneficios ante una reconfiguración del reparto federal. “Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada del país por el régimen de coparticipación , una de las reformas estructurales pendientes de este país”, sentenció.

Y detalló: “En términos concretos, si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables con nosotros, podríamos haber bajado los impuestos un 50% más de lo que los hemos bajado”.

“Bajar impuestos aquí (por Mendoza) no fue sencillo. Bajar impuestos aquí tiene su resultado fiscal y otorga virtudes para el sector privado. En algunas provincias, que viven de la coparticipación, bajar Ingresos Brutos o Sellos da exactamente igual. Por eso, la baja de impuestos en Mendoza es creíble y queremos que sea reconocida en todos los ámbitos, fundamentalmente en el plano político”, remarcó.

“Mendoza se sostiene con el esfuerzo genuino de los contribuyentes. Por eso cada punto que bajamos tiene un mérito mucho mayor, porque lo hacemos con autonomía. Es creíble también porque ha sido acompañado de algo más difícil aún: la reconfiguración del gasto. El Gobierno nacional está haciendo ese esfuerzo en bajar el gasto para poder bajar impuestos”, subrayó Cornejo.

Sobre la reconfiguración del gasto en Mendoza, el gobernador enumeró: “Quiero darles cifras que pueden ser comprobadas. El gasto corriente cayó de 17,4% a 13,3% del PBG, más de cuatro puntos porcentuales en una década”.

Y agregó: “De 2012 a 2015 solo se invertía en infraestructura el 6,4% del gasto total de la provincia. En los últimos cuatro años de ejercicios fiscales hemos superado el 10% en inversión pública y en 2026 proyectamos que alcance el 14,5%”.

image

Minería, energía y finanzas, los ejes estratégicos del Foro de Inversiones & Negocios 2026

La séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios que se desarrolla en Mendoza tendrá como ejes centrales a la minería, la energía y el sector financiero, áreas consideradas estratégicas para impulsar el crecimiento económico de la provincia.

Si bien la agenda también incluye actividades tradicionales de la economía mendocina, como la vitivinicultura y el turismo, así como sectores emergentes como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la logística, el evento pondrá especial énfasis en aquellos rubros con mayor potencial de atracción de inversiones.

“Mendoza ha consolidado una estrategia clara con reglas previsibles y una articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas”, destacó el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo.

En ese contexto, la minería tendrá un rol protagónico dentro del programa del foro. Entre las actividades previstas se destaca el panel “De la geología al capital”, donde especialistas analizarán por qué el sector representa actualmente una oportunidad concreta de inversión para la provincia.

En materia energética, el debate abordará el potencial de crecimiento en diferentes ramas del sector, incluyendo incluso el desarrollo del área nuclear como una alternativa a explorar. Además, se analizarán instrumentos financieros innovadores orientados a impulsar proyectos energéticos, en línea con el papel estratégico que cumple la energía dentro de la matriz productiva mendocina.

Por su parte, el capítulo financiero del foro estará centrado en las perspectivas macroeconómicas, las estrategias de inversión y los desafíos de largo plazo. Allí se debatirán variables clave como las tasas de interés, el tipo de cambio y la construcción de carteras de inversión en un escenario económico que atraviesa un proceso de reconfiguración.