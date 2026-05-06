IPV lanza un nuevo programa para clase media: requisitos, montos y cómo acceder a una de las 325 viviendas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) pondrá en marcha el Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas , una nueva línea habitacional destinada a la clase media y financiada con Fondos del Resarcimiento .

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Se trata de uno de los anuncios que dio el gobernador Alfredo Cornejo sobre este rubro de gestión, en la asamblea legislativa del 1 de Mayo pasado. También presentó una línea de acceso a viviendas para docentes , pero no se trata de este programa en particular.

La iniciativa prevé una inversión inicial de US$10 millones y la construcción de entre 275 y 325 viviendas en toda la provincia, informaron desde el IPV a Los Andes.

El titular del organismo, Gustavo Cantero , explicó a este diario que el esquema apunta a familias con ingresos superiores a los $2 millones mensuales, es decir al menos 5 salarios mínimo vital y móvil.

“Se van a destinar a 10 millones de dólares para un programa destinado a familias con ingresos que estén por arriba de los 2 millones, 2 millones y medio”, señaló el funcionario provincial.

Cómo funcionará el programa

El modelo establece un esquema mixto de financiamiento: el Estado aportará hasta el 40% del valor de la vivienda, el privado el 50% y el beneficiario un mínimo del 10% inicial.

El tope de referencia por unidad será de $130 millones, aunque se podrán aceptar proyectos de mayor valor, con financiamiento estatal limitado a ese monto. “Nosotros vamos a financiar el 40% de hasta una casa que valga 130. Si es menor, le damos el 40%; si es mayor, lo topeamos en 130”, detalló Cantero.

“Por ejemplo, una casa de $100 millones: el beneficiario tiene que aportar 10 millones. Si es de 130, como mínimo 13 millones”, explicó el funcionario.

Ampliacion linea financiamiento con inversion publica (2)

Participación privada y esquema financiero

El programa se implementará a través de un concurso público para desarrolladores, que deberán presentar proyectos completos: terreno, urbanización, infraestructura y vivienda terminada.

A diferencia de otros planes, el crédito del IPV se otorga al desarrollador, que luego financia al comprador o articula con entidades financieras.

“El que nos devuelve la plata a nosotros es el desarrollador. Y el que financia al beneficiario es el que construye”, explicó Cantero.

El esquema prevé:

Plazo de hasta 10 años para devolución al Estado

para devolución al Estado Tasa UVA atada al Banco Nación, con reducción de 2 puntos para el desarrollador

atada al Banco Nación, con reducción de para el desarrollador Financiamiento al comprador a hasta 20 años, con tasa referenciada al banco más hasta 2 puntos adicionales

Condiciones de acceso

Las viviendas estarán destinadas a familias que cumplan con los requisitos del IPV:

Vivienda única

Ingresos superiores a 5 salarios mínimos

Las cuotas estarán vinculadas a los ingresos y se estiman en torno a los $600.000 mensuales.

“Por eso los ingresos tienen que estar por arriba de los $2,5 millones, para que pueda pagar una cuota de ese nivel”, indicó el funcionario.

La inscripción se abriría entre mayo y junio, una vez adjudicados los proyectos.

Características de las viviendas

El programa establece parámetros mínimos:

Viviendas de al menos 60 m²

2 dormitorios, cocina-comedor y baño

Posibilidad de casas individuales o desarrollos colectivos

Ubicación en zonas urbanas de toda la provincia, con servicios disponibles

Los proyectos podrán ser de entre 5 y 30 unidades, lo que busca integrar a distintos tamaños de desarrolladores.

Impacto y objetivos

El IPV estima una primera etapa de entre 300 y 325 viviendas, en línea con el cupo oficial de 275 unidades base. “Con estos 10 millones de dólares estamos en el orden de las 300, 325 casas. Si son más económicas, podrían ser algunas más”, señaló Cantero.

El funcionario remarcó que el programa apunta a generar un sistema sustentable y rotativo: “La idea es que el desarrollador nos devuelva rápidamente la plata y que la Provincia la pueda reinvertir. Que sea un círculo virtuoso”.

Foco en la clase media y rol del Estado

La iniciativa marca un cambio respecto a 2025, cuando la política habitacional se centró en sectores de menores ingresos. Ahora, el foco se amplía hacia la clase media, con dificultades de acceso al crédito.

“Este año queremos potenciar a las empresas constructoras y atender a la clase media, que hoy no tiene acceso al crédito”, afirmó Cantero.

En ese marco, planteó un objetivo de largo plazo: “La intención es que el Estado no esté para la clase media, sino para los que más necesitan. Pero hoy la clase media tampoco puede acceder sola”, concluyó.

Viviendas entregadas

La gestión del IPV lleva 5.198 soluciones habitacionales entregadas hasta el mes de mayo de 2026. En el desgloce, se trata de 3.284 viviendas y 1.914 mejoramientos otorgados.

En tanto, actualmente se encuentran en ejecución 2.183 soluciones habitacionales: 2.130 casas y 53 mejoramientos. Están por iniciar otras 168 viviendas y 300 mejoramientos.