Nueva encuesta: cuál es la imagen de Javier Milei y cómo le iría en un balotaje con Axel Kicillof

El último relevamiento nacional de Reale Dalla Torre (RDT) reveló que el presidente de la Nación Javier Milei tiene hoy ante la opinión pública una situación ambivalente: empeora la evaluación de su gestión pero su imagen crece .

Por otro lado, mostró un dato positivo para el gobernador bonaerense Axel Kicillof , presunto candidato a presidente del peronismo en 2027: es el único dirigente cuya imagen no cayó en el último mes .

También muestra cómo saldría un balotaje entre Milei y Kicillof , o con otro candidato del PJ, opción que arroja un dato sorprendente.

La encuesta de RDT se realizó en forma digital entre el 19 y el 19 de abril pasados, en base a 1209 casos . Se trata de un monitor mensual, por lo cual se comparan los datos actuales con los del relevamiento realizado en marzo.

Una de las principales conclusiones del estudio es que " Milei crece en intención de voto (+5,1 puntos) al mismo tiempo que su gestión se desaprueba más (+4 puntos)". O sea, "el Presidente gana voluntades electorales pero pierde evaluación de gestión . Eso sugiere que su crecimiento electoral no viene de la aprobación sino de la falta de alternativa opositora consolidada", dice RDT.

La imagen positiva de Milei, en concreto, era del 38% en marzo y se elevó al 41,5% en abril. En cambio, el nivel de desaprobación de su gestión aumentó del 48,2% al 52,2%.

En cuanto a las mayores preocupaciones de los argentinos, "no alcanza el dinero" se mantiene firme en el liderazgo: llega al 58,2%. Le siguen el empleo (43,6%) y la inseguridad (42,7%). Pero en las conclusiones se destaca que "el aumento de tarifas irrumpe como cuarta preocupación con 36,7%, por encima de la inflación, y la corrupción sube 3,2 puntos (de 28,9% a 32,1%), impulsada por el caso Adorni".

La imagen de Axel Kicillof

Respecto de Kicillof, la encuesta destaca que fue "el único que mejoró" en cuanto a la imagen: subió la positiva 4,5 puntos (de 29,6% a 34,1%) sin que su negativa se disparara. "Es una mejora modesta, pero es el único dirigente con tendencia favorable", rescata RDT. En tanto, la imagen "neta" de Kicillof (positiva menos negativa) bajó del -20,9% a -18,8%.

Los que tienen peores imágenes son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Cristina tuvo la peor caída del mes: la neta fue de -12,7% a -25%, con su negativa saltando de 48,9% a 57,4%. Macri, por su lado, "profundizó su piso histórico con una imagen neta del -42,8%".

El balotaje Milei-Kicillof

RDT también simuló un balotaje entre Milei y Kicillof. Pero además agregó un escenario diferente: el posible enfrentamiento en 2027 entre Milei y "un candidato nuevo del peronismo".

El resultado en ambos fue el mismo: ganó Milei. Sin embargo, los márgenes son diferentes. "Contra Kicillof, Milei lidera 38,2% a 33,8% -ventaja de 4,4 puntos- con 28% entre blanco e indecisos. "La marca kirchnerista de Kicillof juega a favor de Milei: hay un bloque que prefiere abstenerse antes que votar a un candidato identificado con el kirchnerismo", dicen las conclusiones.

Sin embargo, "contra un candidato nuevo del peronismo sin marca K, la ventaja se achica a menos de un punto: 36% vs 35,2%, con 28,8% entre blanco e indecisos. Prácticamente un empate técnico dentro del margen de error", indica el estudio. "Sin la barrera kirchnerista, los votantes que con Kicillof se abstenían estarían dispuestos a votar oposición", agrega.