Encuesta 2026: el avance de Myriam Bregman y la caída de Milei en un ranking de imagen positiva

Una encuesta reciente sobre la imagen de los principales políticos del país ubicó a la diputada Myriam Bregman (socialismo) en el primer lugar, mientras que el presidente Javier Milei quedó relegado al quinto puesto (36%). El relevamiento también reflejó altos niveles de rechazo en gran parte del arco político.

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El estudio, realizado a nivel nacional, mostró que ningún dirigente logra despegarse con amplitud, aunque sí evidencia cambios en las posiciones relativas. En ese contexto, la diputada del Frente de Izquierda fue la única que logró un diferencial positivo entre imagen favorable y desfavorable .

El trabajo de campo, que evaluó a 15 dirigentes nacionales, fue realizado por la consultora brasileña Atlas Intel , que cobró notoriedad en las elecciones de 2023 al ser la primera en pronosticar la victoria de Javier Milei, tanto en las PASO de agosto de ese año como en el balotaje de noviembre con Sergio Massa.

La encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de abril entre 4.844 consultados, a través de un sistema denominado de “reclutamiento digital aleatorio” y con un nivel de error de entre 1% y -1%.

De acuerdo a los resultados, Bregman alcanzó un 47% de imagen positiva y un 46% de negativa , lo que le permitió cerrar con un saldo favorable de un punto.

En segundo lugar, aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof con 46% de imagen positiva, superando al igual que en otras recientes encuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner, que quedó tercera con un 41%. Ambos tienen diferencial negativo: el primero de -49% y la ex mandataria del -53%.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Al igual que en otros muestreos, dentro del espacio de La Libertad Avanza (LLA) la senadora Patricia Bullrich vuelve a superar a Milei, en este caso por solo un punto, con 37% de positiva y -60% de negativa.

Milei, cuya imagen encabezaba las encuestas hasta fines de 2025, logra según este trabajo 36% de positiva y -62% de negativa con lo que queda en el quinto lugar.

Entre el puesto seis y el 10 se ubican el titular de Diputados, Martín Menem (29% de positiva y -66 de negativa); el ex candidato presidencial Sergio Massa (28 y -60); el ex presidente Mauricio Macri (26 y -66); el asesor presidencial Santiago Caputo (24 y -66); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (23 y -63).

En los últimos lugares aparecen la vicepresidenta Victoria Villarruel (18 y -67); la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (16 y -75), el diputado cordobés Juan Schiaretti (13 y -59); el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta (12 y -72) y el expresidente Alberto Fernández (último con 10 y -81).

Qué dijo la gente sobre la gestión del Gobierno nacional

El sondeo también preguntó a los encuestados su opinión sobre la marcha del Gobierno, lo que obtuvo como calificaciones un -59,3% que eligió la respuesta “Malo/Muy malo”, mientras un 30,6% dijo “Excelente/Bueno” y un 10,1% votó por la opción “Regular”.

Además, se consultó la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño de Javier Milei como presidente, con un 63% de los encuestados que lo desaprobó, y un 35,5% que lo desaprobó.