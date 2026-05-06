"Cristina chorra", "Conan" y "3%": más casos de censura en las listas de la UNCuyo

La disputa electoral en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sumó un nuevo foco de atención en la previa de los comicios del 9 de junio. A partir del caso de la lista de Franja Morada en la Facultad de Derecho, comenzaron a multiplicarse las miradas sobre una práctica extendida entre las agrupaciones: la reserva de nombres, frases y términos para utilizar con exclusividad durante la campaña y evitar que las use el adversario electoral .

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Lejos de tratarse de un hecho aislado, distintas fuerzas estudiantiles avanzaron con listados que combinan figuras políticas, referencias institucionales, consignas partidarias y expresiones del debate público, en algunos casos con formulaciones llamativas o directamente polémicas.

El caso que disparó la discusión fue el de la Lista N°3 “Agrupación Reformista Franja Morada” en Derecho , vinculada al oficialismo universitario y alineada políticamente con el radicalismo provincial . En su presentación, el espacio no solo reservó su denominación, sino también un extenso abanico de nombres y términos.

Lo que más llamó la atención fue la inclusión de nombres vinculados a causas judiciales recientes o pasadas. Entre ellos figuran Alejandro Jofré ( exfuncionario condenado por abuso sexual) y Marcelo D’Agostino , exsubsecretario de Justicia imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma.

Ambos aparecen dentro del listado de términos que la agrupación busca reservar para su uso exclusivo.

A esto se suma una larga serie de expresiones y conceptos, que van desde “UCR”, “La Libertad Avanza” o “Casa de Gobierno” hasta referencias como “7722”, en alusión a la ley minera. El abanico refuerza la idea de una reserva que excede lo identitario y se proyecta sobre el terreno político.

"El Diego", "la chorra" hasta "Conan"

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Frente Patria (Lista 10), integrado por agrupaciones kirchneristas como Las Trincheras y Sur (vinculada a Libres del Sur), también avanzó con una reserva amplia.

Entre las figuras públicas incluyeron a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, además de dirigentes locales como Alfredo Cornejo o la exdiputada nacional, Valentina Morán.

Pero el listado también incorpora expresiones de fuerte carga política, como “se robaron todo”, “planeros”, “pingüino” o la frase “reclamale a la Claudia”, que remiten directamente a consignas del debate público nacional y provincial.

Reserva de nombres del Frente Patria UNCuyo La reserva de nombres que realizó el Frente Patria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

En la Facultad de Derecho, la lista Kairós Derecho – UPL (Lista 19), identificada con sectores liberales, centró su reserva en su identidad, aunque con particularidades. Además de sus siglas, incluyó términos generales como “libertad” o “cambio” y lemas como “Triunfa la libertad”.

Curiosamente, presentó un planteo ante la junta electoral por considerar “descabelladas” otras reservas, a pesar de haber incorporado en su propia nómina la sigla de otra agrupación, “UPAU”.

En Ciencias Agrarias, la agrupación La Macacha Güemes (Lista 17), ligada al kirchnerismo, combinó figuras históricas como Juan Domingo Perón y Eva Perón con íconos populares como Diego Maradona o "El Diego". A la par, sumó expresiones políticas como “gorilas”, “antipatria”, “condenada”, "balcón" o "presa" , habituales en la discusión pública.

Reservas de nombres de La Machacha Güemes UNCuyo Reservas de nombres que realizó la agrupación, La Machacha Güemes, de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo.

En la Facultad de Ciencias Económicas, la dispersión de nombres y términos alcanza uno de sus puntos más altos. La agrupación La Manuel Belgrano (Lista 20), vinculada a La Cámpora, reservó figuras de distintos espacios como Javier Milei, Martín Lousteau, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo, junto con el prócer Manuel Belgrano.

A su vez, incluyó expresiones llamativas como "3%", “monigote”, “panchos”, “kukas”, "Japas" y la consigna “ni kukas ni liberales”, en una mezcla de identidades políticas y lenguaje coloquial.

En la misma facultad, la UPAU – Unión Para la Apertura Universitaria (Lista 90), de perfil libertario, presentó uno de los listados más extensos. Entre las figuras públicas aparecen Javier Milei, Karina Milei, Carlos Menem, Raúl Alfonsín y Donald Trump, además de referentes internacionales como Marco Rubio.

Pero el listado también sobresale por sus expresiones de alto voltaje, entre ellas “Cristina chorra”, “Cristina tobillera”, “coimas”, “casta universitaria”, “la casta tiene miedo” y consignas como “Make Argentina Great Again” o “Viva la libertad carajo”.

Incluso incorporaron referencias a Conan, el perro del presidente, y avanzaron con una reserva general sobre menciones a La Libertad Avanza y sus dirigentes.

Reservas de nombres de la UPAU UNCuyo Reservas de nombres de la agrupación, Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

Qué dice la Junta Electoral

Desde la Junta Electoral General explicaron que la reserva de nombres es un mecanismo formal pensado para resguardar la identidad de las agrupaciones, como el nombre de la lista, sus logos o consignas.

Sin embargo, reconocieron que su uso se ha ampliado con el tiempo. Según indicaron, muchas agrupaciones reservan palabras, frases y nombres vinculados a la política con el objetivo de evitar que sean utilizados por sus competidores durante la campaña.

También advirtieron que este tipo de reservas extensivas genera dificultades de control, ya que el proceso electoral se desarrolla en 12 facultades distintas y la supervisión queda a cargo de las juntas electorales particulares, lo que limita el seguimiento cuando los listados son tan amplios.