La UNCuyo acusó al Gobierno Nacional de mentir y confirmó la convocatoria a una marcha de reclamo

La UNCuyo salió al cruce del Ministerio de Capital Humano , tras el anuncio oficial de que la cartera que conduce Sandra Pettovello había "intimado" a rectores de las universidades para que informen sobre las medidas que han tomado para asegurar el dictado de clases en medio de los paros impulsados por los gremios.

La respuesta de la UNCuyo fue un comunicado en el que la casa de altos estudios acusó en forma directa al Gobierno Nacional de mentir . "El Gobierno Nacional falta a la verdad cuando enuncia que observa una 'suspensión total de la actividad académica'. Las aulas, laboratorios, bibliotecas y demás espacios de trabajo están plenamente operativos . La actividad académica continúa con el compromiso de siempre y los exámenes y las graduaciones continúan al ritmo esperado. Basta, simplemente, recorrer las aulas y edificios para evidenciarlo".

También resaltó la UNCuyo que las actividades "están garantizadas por el esfuerzo y compromiso cotidiano de los trabajadores y estudiantes", a pesar de que los "salarios profundamente deprimidos, con un retraso del 47,3%" .

El comunicado Capital Humano informó que esta área ha requerido a los rectores "un plan de contingencia" para los docentes que quieren dar clases y "modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido".

A esto se sumó el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien expresó que "para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al gobierno".

"Lo intentaron todo y lo seguirán intentando. Nunca se preocupan por la violencia contra quienes piensan distinto, ni por las clases que no se dan en sus facultades, ni por las fechas de exámenes que se pierden. Siempre la política primero y los alumnos que se arreglen. Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos", agregó el funcionario nacional, en un cruce en redes sociales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

"A pesar del Gobierno, las universidades siguen abiertas y llenas de estudiantes que buscan un futuro mejor, gracias al sacrificio de profesores, no docentes y alumnos", reaccionó Yacobitti, quien acusó de ser "casta" al jefe da gabinete Manuel Adorni.

Por su lado, la UNCuyo negó también que haya inactividad en las facultades y contraatacó: "Si algo pone en riesgo la continuidad de la actividad académica, y con ello el derecho a la educación, es el deliberado e ilegal incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza becas y salarios dignos, además de los fondos necesarios para investigación, extensión y vinculación", acusó la casa de altos estudios.

También justificó las protestas. "El desfinanciamiento de las universidades es la causa de los justos reclamos de estudiantes, docentes y no docentes que se producen y seguirán produciendo hasta tanto el Gobierno cumpla con la Ley", señaló.

"La Ley de Financiamiento Universitario, como ha sido aprobada por el Congreso Nacional y resuelto por la Justicia, no pone en riesgo el equilibrio fiscal pero sí genera las condiciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y el derecho a la educación superior de todas y todos los argentinos", recalcó la UNCuyo cerca del final de su comunicado.

También confirmó que la casa de altos estudios convoca a la cuarta marcha federal universitaria, que tendrá lugar el próximo 12 de mayo.