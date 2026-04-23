Expertos analizarán la Ley de Libertad Educativa en la UNCUYO

El Foro de Profesores Extraordinarios organiza un panel plural sobre la crisis y las reformas del sistema escolar argentino. La cita es este jueves en el CICUNC.

Bajo la premisa de que el sistema de enseñanza nacional atraviesa un momento bisagra, el Foro de Profesores Extraordinarios de la Universidad Nacional de Cuyo lanzó una convocatoria abierta para debatir el presente y futuro de las aulas en el país.

El encuentro, titulado “Claroscuros de la educación en Argentina: desde la ley vigente al proyecto de ley de libertad educativa”, busca poner luz sobre las tensiones legislativas y los desafíos pedagógicos actuales.

El panel contará con un despliegue de voces diversas, garantizando un enfoque plural sobre una temática que genera posiciones encontradas en la opinión pública. Entre los disertantes destacados se encuentran:

Emilio Tenti: Reconocido investigador en el campo de la sociología de la educación.

Reconocido investigador en el campo de la sociología de la educación. Juan C. Nieva: Especialista en legislación escolar.

Especialista en legislación escolar. Ezequiel Potachner: Experto en debates sobre religión y laicidad en el ámbito público.

Experto en debates sobre religión y laicidad en el ámbito público. Tadeo García Zalazar: Director General de Escuelas de Mendoza. Desde la organización enfatizaron la relevancia de este intercambio, asegurando que no se trata solo de un análisis técnico, sino de un espacio necesario ante lo que consideran un escenario donde "está en juego el sistema educativo nacional".Datos del evento

Jueves 23 de abril, a las 16.

Cilindro Central del CICUNC (Centro Universitario, Parque General San Martín).

Entrada libre y gratuita para toda la comunidad.