UNCuyo: el batacazo K en Políticas, más votantes que en 2022 y el mapa de las facultades

La Universidad Nacional de Cuyo comenzó este miércoles con el escrutinio definitivo de las elecciones de autoridades realizadas el martes. Mientras se aguarda la oficialización de los resultados, los datos provisorios confirmaron que la definición del Rectorado se resolverá en una segunda vuelta entre Gabriel Fidel y Adriana García .

La UNCuyo irá a balotaje: Gabriel Fidel se impuso en las elecciones y enfrentará a Adriana García

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La fórmula integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, de Sumar Universidad , obtuvo el 37% de los votos , seguida por Adriana García y Ana María Sisti , de Encuentro Plural, con el 29,28% .

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta , con el 18,46% ; e Ismael Farrando y Jimena Estrella , de Trayectoria y Renovación , con el 15,5 %. De esta manera, Fidel y García disputarán el balotaje, pactadas para el 22 de junio, para definir quién sucederá a Esther Sánchez al frente de la casa de estudios.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el incremento en la participación. Según datos a los que pudo acceder Los Andes , en la categoría de rector votaron 20.384 personas sobre un padrón de 58.296 electores , lo que representó una concurrencia cercana al 35% .

La cifra supera la registrada en las elecciones de 2022, cuando habían participado poco más de 16.000 votantes.

Victoria kirchnerista en Políticas

Entre las disputas por los decanatos, uno de los resultados más relevantes se produjo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde el oficialismo perdió la conducción de la unidad académica.

La lista Encuentro por la Universidad Pública, encabezada por Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna, se impuso con el 54% de los votos frente al 46% obtenido por el Frente Plural, que postulaba a José Luis Jofré y a la actual vicedecana Mariana Castiglia.

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El resultado significó una derrota para el espacio que actualmente gobierna la facultad y que contaba con el respaldo de sectores del peronismo y el radicalismo. La propuesta ganadora reunió a agrupaciones vinculadas al peronismo, la izquierda, independientes y La Cámpora.

Hace cuatro años, el Frente Plural había logrado quedarse con la conducción por apenas dos votos. En esta oportunidad, la diferencia fue considerablemente más amplia.

Otro oficialismo que cayó: Exactas y Naturales

Otro de los datos políticos de la jornada se registró en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

La lista Comunidad FCEN, vinculada al oficialismo universitario, encabezada por la actual vicedecana Florencia Tarabelli y Pablo Cremades, logró imponerse con el 68% de los votos frente al 32% obtenido por Confluencia FCEN, espacio que impulsaba la reelección de la actual decana Julieta Aranibar junto a Damián Berridy.

De confirmarse los resultados definitivos, la conducción de la facultad cambiará de signo político tras la derrota del oficialismo. Actualmente la casa de estudio es conducida por el kirchnerismo y sectores del peronismo.

Florencia Tarabelli - UNCuyo Florencia Tarabelli, será la nueva decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Derrota liberal agridulce en Económicas

En la Facultad de Ciencias Económicas, en cambio, el radicalismo consiguió retener el gobierno de la unidad académica.

Tras un intenso cierre de listas, en la FCE, no hubo un acuerdo de unidad y a último momento se presentaron dos listas que aspiraban tener el control del decanato. Por un lado, el oficialismo que encabezó el actual decano Miguel González Gaviola y Patricia Puebla, de Innovación y Compromiso.

Mientras que en la vereda de enfrente se paró Primero Económicas, espacio conformado por una alianza liberal - radical, entre UPAU y Franja Morada que postuló a Marcelo Pieralisi y Andrea Dichiara. El resultado fue victoria para González Gaviola que obtuvo el 54,34% de los votos frente al 45,66% alcanzado por Pieralisi.

El resto de los manos a manos

En Ciencias Agrarias se impuso la lista Evolución Agrarias, encabezada por David Martín y Alejandrina Alaria, con el 69,55% de los votos frente al 30,45% obtenido por Agrarias entre Todos.

En Ciencias Médicas triunfó Trayectoria en Acción, fórmula integrada por Susana Salomón y Fabián Díaz, con el 60,56% de los sufragios. Nueva Gestión alcanzó el 39,44%.

En Ingeniería, los resultados provisorios indicaban una victoria de Integración y Compromiso, espacio respaldado por la actual decana Patricia Infante, con el 59% de los votos frente al 41% obtenido por Ingeniería Activa.

Por último, en Odontología, aunque aún no se habían difundido resultados oficiales, la fórmula conformada por Adriana Marra y Edgardo Boero López, de Somos Odonto, se perfilaba como ganadora frente a Renovación Odontológica.

Facultades con lista de unidad

En la Facultad de Artes y Diseño fueron reelectas Laura Braconi y Silvina Maddio, de la lista Creamos, quienes continuarán al frente de la unidad académica por otros cuatro años.

En Filosofía y Letras también se ratificó la continuidad de la gestión actual. Víctor Zonana y Viviana Ceverino renovaron sus mandatos por la agrupación Entre Todos.

En la Facultad de Derecho tampoco hubo competencia para el decanato y resultó electa la fórmula de Confluencia Académica integrada por Silvina Furlotti y Armando Martínez.

Gabriel Fidel - Silvia Furlotti El vicerrector, Gabriel Fidel junto con la nueva decada de la Facultad de Derecho, Silvia Furlotti. Ramiro Gómez / Los Andes.

En Ciencias Aplicadas a la Industria, con sede en San Rafael, Augusto Roggiero y Mónica Morant continuarán al frente de la facultad por un nuevo período al no tener competencia electoral.

Una situación similar ocurrió en la Facultad de Educación, donde la única fórmula presentada fue la de Espacio Plural, integrada por Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano.