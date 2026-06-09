La UNCuyo irá a balotaje: Gabriel Fidel se impuso en las elecciones y enfrentará a Adriana García

La UNCuyo define este martes quiénes competirán en el balotaje por la conducción del rectorado . La fórmula integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini fue la más votada en la elección universitaria , aunque no logró superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse en primera vuelta.

Insultos y manotazos: Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de un caos

Elecciones en la UNCuyo: dirigentes cornejistas acudieron a las urnas para respaldar a Gabriel Fidel

De esta manera, el actual vicerrector y candidato de Sumar Universidad disputará la segunda vuelta prevista para el 22 de junio frente a alguna de las dos fórmulas filoperonistas: Adriana García y Ana Sisti , de Encuentro Plural; o Javier Ozollo y Fernanda Bernabé , de Proyecto Universidad Abierta.

Un escalón más abajo, pero con una buena performance, se ubicó Trayectoria y Renovación con Ismael Farrando y Jimena Estrella .

La elección movilizó a más de 58.000 personas habilitadas para votar entre estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico. Se trató de la cuarta experiencia de elección directa de autoridades en la historia de la casa de estudios.

El vicerrector, Gabriel Fidel, se impuso en las elecciones de la UNCuyo, pero deberá ir a segunda vuelta.

La performance de Fidel ratificó el peso electoral del oficialismo universitario, espacio que gobierna la UNCuyo desde hace más de una década y que en estos comicios dejó atrás la histórica denominación Interclaustro para competir bajo el lema Sumar Universidad.

Sin embargo, el resultado también mostró una universidad dividida y obligará al oficialismo a buscar nuevos respaldos para asegurar la continuidad de su proyecto político.

La campaña estuvo atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario, la situación salarial de docentes y no docentes y la crisis financiera del DAMSU, temas que volverán a ocupar el centro de la escena durante las próximas dos semanas.

Una elección más ajustada de lo esperado

Si bien en el entorno de Gabriel Fidel calculaban que podían ubicarse entre el 42% y el 45% de los votos, las urnas terminaron reflejando un respaldo menor al esperado. El actual vicerrector obtuvo cerca del 38%, un resultado que le permitió imponerse con claridad, aunque lejos de los números necesarios para evitar el balotaje.

Según el escrutinio provisorio, la fórmula integrada por Fidel y María Flavia Filippini alcanzó alrededor del 38% de los votos ponderados. En segundo lugar se ubicó la dupla de Encuentro Plural conformada por Adriana García y Ana Sisti, que obtuvo cerca del 30%.

Adriana García - UNCuyo La candidata a rectora de Encuentro Plural, Adriana García, ingresó a balotaje.

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta, con alrededor del 18%, mientras que Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Proyección, perforaron los 12 puntos.

Por su parte, en la disputa por el segundo lugar, la mayoría de las proyecciones ubicaban a Adriana García por encima de Javier Ozollo. Sin embargo, a medida que se acercaba la elección, la diferencia entre ambos comenzó a reducirse.

Finalmente, la exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras logró quedarse con el pase al balotaje al imponerse por una diferencia de poco más de diez puntos sobre el candidato de Proyecto Universidad Abierta.

Otra de las sorpresas de la jornada fue el desempeño de Ismael Farrando. El exdecano de la Facultad de Derecho y exsecretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación durante la gestión de Daniel Pizzi cosechó más del 12% de los votos, un porcentaje que podría resultar decisivo de cara a la segunda vuelta.

Con este escenario, la definición por el rectorado quedará en manos de Fidel y García. En la UNCuyo se abrirán ahora dos semanas de intensas negociaciones y conversaciones políticas para captar los votos de los espacios que quedaron fuera de competencia.

Alfredo Cornejo - elecciones UNCuyo El gobernador, Alfredo Cornejo, votando en las elecciones de la UNCuyo. Ramiro Gómez / Los Andes.

Cornejo votó entre insultos y empujones

La jornada electoral también tuvo un episodio de tensión política con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los principales respaldos externos de la candidatura de Gabriel Fidel.

Pasadas las 18, el mandatario provincial llegó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) para emitir su voto. Lo hizo acompañado por funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados al oficialismo universitario.

Según pudo reconstruir este medio, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda comenzaron a increparlo en las escalinatas de la facultad con cánticos e insultos.

“Desfinanciador”, “venís a votar a Milei” y “caradura” fueron algunas de las expresiones que se escucharon durante su ingreso.

Elecciones UNCuyo Militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de Izquierda insultaron al gobernador, Alfredo Cornejo, luego de votar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ramiro Gómez / Los Andes.

La situación se tensó aún más en el acceso al edificio, donde se produjo una aglomeración de estudiantes y militantes universitarios. Allí hubo empujones y forcejeos entre integrantes de la Franja Morada y agrupaciones opositoras, mientras Cornejo era retirado del lugar por su equipo de seguridad.

Autoridades universitarias señalaron que no recuerdan antecedentes similares en elecciones recientes de la UNCuyo y remarcaron que en anteriores oportunidades el gobernador había podido votar sin inconvenientes.

Cornejo tenía previsto concurrir a votar durante la mañana, aunque finalmente postergó su participación para las últimas horas de la jornada electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YoriJorge/status/2064461462873989563&partner=&hide_thread=false #EleccionesUNCuyo Entre gritos e insultos se retiraba el gobernador @alfredocornejo de la @FcpysUNCuyo luego de emitir su voto en el claustro de graduados. Se vivió momentos de mucha tensión en la casa de estudio. @LosAndesDiario pic.twitter.com/nIj3rwGXep — Jorge Yori (@YoriJorge) June 9, 2026

Los decanatos que ya quedaron definidos

Más allá de la disputa por el rectorado, varias unidades académicas llegaron a la elección con listas únicas para conducir los decanatos, por lo que sus autoridades ya quedaron definidas para el período 2026-2030.

En la Facultad de Artes y Diseño, el espacio Creamos logró la reelección de la actual decana Laura Braconi junto a la vicedecana Silvina Maddio.

Una situación similar se dio en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en San Rafael, donde Ángel Roggiero y Mónica Morant, de la lista +FCAI Siempre, continuarán al frente de la institución por un nuevo mandato.

En la Facultad de Derecho, la conducción quedó en manos de la fórmula de Confluencia Académica integrada por Silvina Furlotti Moretti y Armando Martínez.

Gabriel Fidel - Silvia Furlotti El vicerrector, Gabriel Fidel, con la nueva decana de la Facultad de Derecho, Silvia Furlotti. Ramiro Gómez / Los Andes.

Por su parte, en la Facultad de Educación no hubo competencia electoral y resultaron electos María Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano, representantes del Espacio Plural Educación.

En Filosofía y Letras también se confirmó la continuidad de la gestión actual. El decano Víctor Zonana y la vicedecana Viviana Ceverino, de la agrupación Entre Todos, fueron ratificados para un nuevo período de gobierno.

Dos semanas de negociaciones

En el campus universitario, varios dirigentes consideran que lo más probable es que una parte importante del electorado de Farrando termine inclinándose por Fidel, debido a los vínculos que el exdecano mantiene con sectores del oficialismo universitario y del radicalismo.

Del otro lado, muchos observan una mayor afinidad entre Ozollo y García. El primero construyó su candidatura desde sectores vinculados a la centroizquierda, el peronismo universitario y Libres del Sur, espacios que comparten puntos de contacto con la coalición que respalda a Encuentro Plural.

Sin embargo, tanto en el oficialismo como en la oposición evitan dar por cerrado cualquier escenario. La experiencia de otras elecciones universitarias muestra que las transferencias de votos no son automáticas y que las próximas dos semanas estarán atravesadas por negociaciones, acuerdos y definiciones que podrían alterar el mapa electoral.

La campaña estuvo atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario, la situación salarial de docentes y no docentes y la crisis financiera del DAMSU, temas que volverán a ocupar el centro de la escena antes del balotaje del próximo 22 de junio, donde se definirá quién sucederá a Esther Sánchez al frente de la UNCuyo.