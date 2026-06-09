Hoy se vota en la UNCuyo: quiénes son los candidatos de las cuatro fórmulas

La Universidad Nacional de Cuyo vivirá este martes una nueva jornada electoral para renovar sus autoridades. La actual rectora, Esther Sánchez , finalizará su mandato tras cuatro años de gestión y dará paso a la elección de una nueva fórmula de rector y vicerrector que conducirá la casa de estudios durante el período 2026-2030.

La UNCuyo tendrá cuatro listas que competirán por el rectorado: qué propone cada una

Fumata blanca en la UNCuyo: el oficialismo logró la unidad y Gabriel Fidel será el candidato a rector

En un escenario marcado por la crisis presupuestaria del sistema universitario nacional y el deterioro del sistema de salud propio, el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU), las cuatro listas que compiten por el rectorado expusieron diagnósticos críticos y propuestas disímiles sobre su futuro.

El proceso electoral de la UNCuyo no es menor en términos de volumen político e institucional: el padrón habilitado supera las 58.000 personas entre estudiantes, docentes, no docentes y egresados. Este número incluso supera ampliamente a varios departamentos de la provincia.

La UNCuyo obtuvo un fallo a su favor en el litigio judicial con la familia Vila.

Para tener una dimensión, el padrón de la casa de estudios, a nivel provincial se ubicaría en el noveno lugar y supera a comunas como Rivadavia (46.407), Tunuyán (45.095). General Alvear (38.700), Junín (38.604) o Lavalle (37.848).

En el ámbito universitario suelen describir esa magnitud con una frase recurrente: la UNCuyo funciona, en términos electorales, como “el departamento 19 de la provincia”.

En caso de que ninguna lista alcance el 50% de los votos, se prevé una segunda vuelta el 22 de junio. Todo parece indicar que para estas elecciones y con la cantidad de listas que aspiran estar en el rectorado, el sucesor de Esther Sánchez se conocerá en un balotaje.

Un oficialismo que cambia de nombre pero busca continuidad

Entre las principales novedades de esta elección se encuentra el oficialismo universitario. Luego de 12 años bajo la denominación Interclaustro, el espacio competirá en estos comicios con el lema “Sumar Universidad”, correspondiente a la lista 7.

La fórmula está encabezada por el actual vicerrector Gabriel Fidel, quien busca dar continuidad a la actual gestión. Fidel cuenta con un extenso recorrido en la función pública y académica: fue ministro de Gobierno de Julio Cobos, representante de Mendoza en el directorio de YPF, presidente de ProMendoza y parlamentario del Mercosur. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Lo acompaña María Flavia Filippini, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien aporta su trayectoria en gestión académica y su experiencia en el gobierno de una de las unidades centrales del sistema universitario.

Gabriel Fidel - María Flavia Filippini El vicerrector, Gabriel Fidel y la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, son la fórmula del oficialismo universitario que competirán bajo el lema de Sumar Univerisidad.

Desde el espacio plantean una agenda centrada en la política académica, la defensa del presupuesto universitario y la gestión de la crisis del sistema de salud universitario. También ponen el acento en la continuidad de programas de acompañamiento estudiantil y en la necesidad de profundizar la flexibilidad curricular.

En el plano institucional, el oficialismo sostiene que el principal desafío es sostener el financiamiento universitario frente al contexto nacional y reforzar el liderazgo político de la universidad en el sistema de educación superior.

Trayectoria y renovación: gestión académica con experiencia previa en el rectorado

Otra de las listas en competencia es “Trayectoria y renovación”, encabezada por Ismael Farrando. El exdecano de la Facultad de Derecho (2014-2022) vuelve a competir con un perfil fuertemente académico y con experiencia en la gestión universitaria.

Farrando ya tuvo un rol clave en la gestión del exrector Daniel Pizzi, donde se desempeñó como secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación entre 2019 y 2022.

Su compañera de fórmula es Jimena Estrella, actual secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras, doctora en Economía y Política Agraria y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

El espacio propone una fuerte flexibilización académica, con énfasis en la incorporación de tecnología, inteligencia artificial y nuevas modalidades de enseñanza. También plantea profundizar los vínculos con el sector socioproductivo a través de prácticas profesionales desde los primeros años de carrera.

En materia de gestión, impulsan una mayor utilización de fondos propios de la universidad para mejorar condiciones salariales y laborales, y proponen esquemas más flexibles de cumplimiento horario para docentes y no docentes.

Encuentro Plural: el regreso del peronismo universitario

En el espacio vinculado al justicialismo, la lista “Encuentro Plural” presenta como candidata a rectora a Adriana García, exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras y exdirectora del Colegio Universitario Central (CUC).

García ya había tenido un desempeño competitivo en la elección de 2022, cuando quedó cerca del balotaje frente a la actual rectora Esther Sánchez. En esta oportunidad vuelve a encabezar una fórmula con respaldo de sectores del peronismo mendocino. La acompaña Ana Sisti, actual decana de la Facultad de Educación.

El espacio pone el acento en la defensa de la autonomía universitaria, la calidad académica y la libertad académica. También plantea críticas al deterioro presupuestario, al que asocian con una estrategia de desfinanciamiento del sistema universitario nacional.

Adriana García - Ana Sisti UNCuyo La lista de Encuentro Plural que lleva como candidatas a Adriana García y a Ana Sisti.

Entre sus principales propuestas figura la reapertura de la Asamblea Universitaria, la ampliación de la ciudadanía universitaria a colegios, institutos y organismos artísticos, y una discusión más amplia del presupuesto dentro de los órganos de gobierno.

En el plano laboral, el espacio sostiene la necesidad de reducir la precarización docente y no docente, fortalecer los concursos y mejorar las condiciones de infraestructura y bienestar universitario.

Proyecto Universidad Abierta: la propuesta de renovación del PJ

La cuarta opción electoral es el espacio que vincula al kirchnerismo, “Proyecto Universidad Abierta. Un nexo al futuro”, encabezada por el sociólogo Javier Ozollo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Lo acompaña Fernanda Bernabé, docente de la misma facultad y actualmente decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat. También fue secretaria de Políticas Públicas durante la segunda gestión del exrector Daniel Pizzi y políticamente forma parte de Libres del Sur.

El espacio propone una transformación del sistema de salud universitario, con especial foco en el DAMSU, al que consideran “virtualmente quebrado”. Plantean un sistema integrado de salud que articule el hospital universitario, los consultorios y el propio DAMSU.

Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé. Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé encabezarán la lista de la oposición en la UNCuyo

También cuestionan decisiones de gasto del presupuesto universitario y proponen reasignaciones hacia infraestructura y salud, en lugar de inversiones consideradas no prioritarias. Además, plantean cambios en los criterios de asignación presupuestaria entre unidades académicas y mayor transparencia en la información pública de la universidad.

En materia académica, el espacio impulsa la flexibilización curricular, la expansión de modalidades mixtas y la adaptación de la oferta educativa a estudiantes que trabajan o tienen tareas de cuidado.

El DAMSU como eje de campaña

La situación del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) atravesó buena parte del debate electoral. La obra social universitaria arrastra un déficit estimado en alrededor de 300 millones de pesos, en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento de costos del sistema de salud y tensiones presupuestarias.

Las dificultades se reflejan en la atención a los más de 27.000 afiliados, con reclamos por demoras en prestaciones, faltantes de medicamentos, problemas en la farmacia y dificultades en tratamientos de alta complejidad. El sistema incluye trabajadores activos, jubilados y familiares adherentes.

En ese marco, la mayoría de las fórmulas coincidió en la necesidad de reformas estructurales, aunque con enfoques distintos: desde planes de modernización y control de gestión, hasta propuestas de integración del sistema de salud universitario o rediseño del esquema financiero del organismo.

Cómo se vota y quiénes puede votar

Las autoridades electas ejercerán por cuatro años, con posibilidad de una reelección. Para integrar la fórmula de rector y vicerrector se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional.

En el caso de los decanatos, se exige ser profesor efectivo, emérito o consultor con al menos dos años de actividad docente en la unidad académica.

uncuyo elecciones

Será además la cuarta vez en la historia de la UNCuyo que se realicen elecciones directas, obligatorias, secretas y simultáneas por fórmula para definir las autoridades del rectorado, decanatos y órganos de gobierno.

En las unidades académicas habrá dos urnas por mesa: una para cargos de facultad (F) —decanato, vicedecanato y consejos directivos— y otra para cargos universitarios (U) —rectorado, vicerrectorado y Consejo Superior—. En el rectorado solo se dispondrá la urna U.