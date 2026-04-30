La UNCuyo tendrá cuatro listas que competirán por el rectorado: qué propone cada una

La Universidad Nacional de Cuyo tendrá cuatro aspirantes al rectorado en las elecciones del próximo 9 de junio, en las que se definirán las autoridades para los próximos cuatro años. El escenario quedó confirmado tras el cierre de listas dispuesto por la Junta Electoral de la casa de estudios, que finalizó a las 23:59 de este miércoles.

Fumata blanca en la UNCuyo: el oficialismo logró la unidad y Gabriel Fidel será el candidato a rector

Elecciones UNCuyo: Adriana García y Ana Sisti lanzaron su fórmula y ya hay cuatro listas para el rectorado

La principal novedad de la jornada se conoció al mediodía, con la confirmación de la unidad del oficialismo universitario. Luego de 12 años bajo la denominación Interclaustro, el espacio competirá en estos comicios con el lema “ Sumar UNCuyo ”, correspondiente a la lista 7 .

En el sector que lidera el radicalismo, junto a otros espacios políticos, se alcanzó un acuerdo interno luego de que la rectora Esther Sánchez desistiera de buscar la reelección.

La actual titular de la UNCuyo acompañará al vicerrector Gabriel Fidel , quien encabezará la fórmula para dar continuidad al proyecto reformista por cuatro años más. La candidata a vicerrectora será la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini .

El actual vicerrector, Gabriel Fidel y la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini, serán los candidatos al rectorado del oficialismo que se presentó bajo el lema "Sumar UNCuyo".

Si bien en el rectorado destacan la unidad entre Sánchez y Fidel, un sector vinculado a los orígenes del Interclaustro decidió tomar distancia y presentar una alternativa propia. Se trata de “Trayectoria y Renovación”, que postula a Ismael Ferrando como candidato a rector y a Jimena Estrella como candidata a vicerrectora.

Bajo la lista 10, el exdecano de la Facultad de Derecho y la actual secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras buscan regresar al rectorado, tras haber formado parte de las gestiones del exrector Daniel Pizzi.

En la vereda opositora, el peronismo y el kirchnerismo también competirán con dos fórmulas. Por un lado, la lista 2, “Encuentro Plural”, lleva como candidata a rectora a Adriana García, acompañada por la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti.

En tanto, la lista 1, denominada “Proyecto Universidad Abierta. Un nexo al futuro”, postula al sociólogo Javier Ozollo como candidato a rector, junto a la actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, Fernanda Bernabé.

Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé. Dr. Javier Ozollo y la Mgter. Fernanda Bernabé encabezarán la lista de la oposición en la UNCuyo

De esta manera, quedaron conformadas las cuatro listas que competirán por la conducción de la UNCuyo en el período 2026-2030. Además de la fórmula de rector y vicerrector, el 9 de junio también se elegirán consejeros superiores de los claustros docente, no docente, egresados y estudiantil.

En paralelo, cada facultad votará a sus respectivas autoridades: decanos, vicedecanos y consejeros directivos.

Qué propone cada lista

A continuación, los principales ejes de campaña de las cuatro listas:

Sumar UNCuyo (Lista 7)

La propuesta del oficialismo se presenta como un “contrato político” con la comunidad universitaria, con la unidad como eje para articular la pluralidad. Busca consolidar el modelo actual y proyectarlo hacia la “sociedad del conocimiento”.

Uno de los ejes centrales es la gestión basada en evidencia, que incluye la sistematización de datos institucionales, la definición de indicadores públicos y la publicación anual de un “Balance de Valor Social” que mida el impacto de la universidad en su entorno.

En el plano social, propone consolidar políticas permanentes de bienestar universitario, con especial énfasis en salud mental, inclusión y diversidad. En este sentido, impulsa la institucionalización de referentes de inclusión en cada unidad académica y el desarrollo de dispositivos de acompañamiento sostenidos en el tiempo.

Gabriel Fidel Gabriel Fidel será el candidato a rector del oficialismo universitario.

Respecto de la enseñanza, el oficialismo plantea una adaptación del sistema académico al perfil del “estudiante real”, contemplando trayectorias no lineales. Entre las herramientas previstas figuran la creación de títulos intermedios, bachilleratos universitarios y el reconocimiento de saberes adquiridos en ámbitos laborales.

Por último, en el eje económico, promueve un esquema de financiamiento diversificado, que complemente el presupuesto público mediante la generación de recursos propios a través de transferencia tecnológica, servicios a terceros y articulación con el sector productivo, planteado como una vía para fortalecer la autonomía institucional.

Trayectoria y Renovación (Lista 10)

La propuesta encabezada por Ismael Ferrando y Jimena Estrella pone el eje en el acompañamiento integral de las trayectorias estudiantiles, desde el ingreso hasta el egreso.

En ese marco, plantea que la salud mental deje de ser una política periférica para convertirse en un componente central de la vida universitaria, con dispositivos de contención y seguimiento sostenidos.

En el plano académico, impulsa la actualización de los planes de estudio y la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, como herramienta de apoyo al aprendizaje. La propuesta enfatiza que estos recursos deben complementar, y no reemplazar, el rol docente.

En cuanto a la gestión, promueve una universidad más ágil, con menos burocracia y mayor eficiencia en la toma de decisiones. También propone fortalecer la vinculación con el sector productivo y los municipios, con el objetivo de mejorar la inserción laboral de los egresados.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

Encuentro Plural (Lista 2)

La lista que integran Adriana García y Ana Sisti centra su propuesta en la defensa de la universidad pública, en un contexto que consideran de cuestionamientos al sistema. En ese sentido, plantean la necesidad de garantizar el financiamiento estatal y sostener los principios de democracia, inclusión y justicia social dentro del ámbito universitario.

En el plano académico, proponen jerarquizar el programa TRACES de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, dotándolo de presupuesto estable y equipos técnicos especializados.

También impulsan el fortalecimiento de la investigación científica orientada a problemáticas regionales, con especial énfasis en áreas como los recursos hídricos y las energías renovables.

Además, incluyen entre sus ejes políticas de igualdad y diversidad, como la implementación efectiva del cupo laboral travesti-trans y la transversalización de la perspectiva de género. A esto se suma una agenda de sostenibilidad institucional, con medidas vinculadas al uso eficiente de la energía y el cuidado del agua.

Adriana García - Ana Sisti UNCuyo

Proyecto Universidad Abierta (Lista 1)

La fórmula de Javier Ozollo y Fernanda Bernabé propone un programa estructurado en distintas dimensiones, con foco en mejorar las condiciones de estudio y de trabajo dentro de la universidad. Bajo el concepto de “excelencia con dignidad”, plantean que la calidad académica debe ir acompañada de bienestar integral para estudiantes y trabajadores.

En el eje pedagógico, impulsan una transformación del modelo educativo basada en la innovación y la incorporación de tecnologías, con una propuesta de hibridación de la enseñanza y el desarrollo de herramientas digitales propias, priorizando el uso de software libre. También incluyen la aplicación de inteligencia artificial para mejorar la transparencia y la gestión institucional.

Por otro lado, proponen descentralizar la oferta académica para reducir la concentración en el Gran Mendoza y evitar el desarraigo de estudiantes del interior. A esto suman un enfoque de compromiso territorial, con mayor vinculación con comunidades y PyMES, y la articulación de los servicios de salud universitarios para mejorar su funcionamiento.

Cómo sigue el cronograma electoral

El padrón habilitado para votar supera las 58.000 personas entre todos los claustros. En caso de que ninguna lista alcance el 50% de los votos, se prevé una segunda vuelta el 22 de junio.

Según el cronograma, el 2 de mayo es la fecha límite para la revisión de listas e impugnaciones; el 6 de mayo se realizará la oficialización definitiva, con posibilidad de recursos hasta el 11 de mayo. El 9 de mayo comenzará la campaña electoral, mientras que el 7 de junio se iniciará la veda.

Será la cuarta vez en la historia de la UNCuyo en que se realicen elecciones directas, obligatorias, secretas y simultáneas por fórmula para definir las autoridades del rectorado, decanatos y órganos de gobierno.

uncuyo elecciones

Las autoridades electas ejercerán por cuatro años, con posibilidad de una reelección. Para integrar la fórmula de rector y vicerrector se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional. En el caso de los decanatos, se exige ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de actividad docente en la unidad académica.

En las unidades académicas habrá dos urnas por mesa: una para cargos de facultad (F) —decanato, vicedecanato y consejos directivos— y otra para cargos universitarios (U) —rectorado, vicerrectorado y Consejo Superior—. En el rectorado solo se dispondrá la urna U.