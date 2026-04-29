Fumata blanca en la UNCuyo: el oficialismo logró la unidad y Gabriel Fidel será el candidato a rector

Al final, en la Universidad Nacional de Cuyo hubo fumata blanca y el oficialismo logró la tan ansiada unidad entre Gabriel Fidel y la actual rectora, Esther Sánchez . El acuerdo será anunciado esta tarde, cuando se oficialice la candidatura del actual vicerrector junto con la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini .

Elecciones UNCuyo: Gabriel Fidel habló de "fin de ciclo" y planteó un cambio de liderazgo

Una flamante funcionaria de Las Heras se anotó como candidata a vicerrectora de la UNCuyo

La definición llegó en el límite del plazo fijado por la Junta Electoral, en una jornada clave de cara a las elecciones previstas para el 9 de junio. Allí, la comunidad universitaria elegirá a sus nuevas autoridades por los próximos cuatro años, en un escenario que podría tener hasta cuatro fórmulas en competencia.

El entendimiento implica un paso al costado de la actual rectora, Esther Sánchez, quien evaluaba competir por la reelección junto al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello .

Finalmente, optó por bajar su candidatura y habilitar así una síntesis dentro del espacio oficialista, nucleado en torno a Interclaustro, alineado históricamente con el radicalismo universitario. No se descarta que el frente oficialista compita bajo un nuevo nombre.

El actual vicerrector, Gabriel Fidel y la decana de la Facultad de Ciencas Agrarias, María Flavia Filippini será la fórmula del oficialismo univeritario que competirá por el rectorado.

El armado que lidera Fidel llega además con el respaldo explícito de la Franja Morada, el brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, que en un reciente plenario regional definió su apoyo al actual vicerrector. También el docente de Economía Política cuenta con el respaldo de gran parte de decanos y vicedecanos como del sector gremial de la UNCuyo.

De todos modos, la búsqueda de unidad dentro del universo radical aún no está completamente cerrada. Persisten negociaciones con el sector que encabezan el exdecano de Derecho, Ismael Farrando, y la funcionaria de la Municipalidad de Las Heras, Jimena Estrella, vinculados al exrector Daniel Pizzi.

Este espacio, crítico de la actual gestión solamente es respaldado por algunos sectores minoritarios del claustro docente y no cuenta con apoyos de agrupaciones estudiantiles como de decanos o vicedecanos. Hasta ahora, Farrando y Estrella analizan su posicionamiento final, aunque por el momento no hay un acuerdo sellado.

Jimena Estrella Jimena Estrella e Ismael Farrando, candidatos a vicerrectora y rector de la UNCuyo, repectivamente. Foto: Gentileza.

Con este nuevo escenario, en el oficialismo confían en sostener esa hegemonía, aunque reconocen que la dispersión opositora podría derivar en una elección más ajustada de lo esperado.

En ese contexto, no descartan que la definición se estire a una segunda vuelta, prevista para el 22 de junio en caso de que ninguna fórmula alcance la mayoría necesaria en la primera instancia.

El peronismo divido en dos listas

En paralelo, los sectores identificados con el peronismo o el kirchnerismo tampoco lograron consolidar una lista única. Si bien se redujo la cantidad inicial de postulaciones, se mantienen dos fórmulas en carrera.

Por un lado, se encuentra la lista de “Encuentro Plural”, integrada por la exdecana de Filosofía y Letras, Adriana García, junto a la decana de Educación, Ana Sisti.

Adriana García - Ana Sisti UNCuyo “Encuentro Plural”, integrada por la exdecana de Filosofía y Letras, Adriana García, junto a la decana de Educación, Ana Sisti.

En la vereda de enfrente del peronismo está el binomio deominado "Proyecto Universidad Abierta. Un nexo al futuro" conformado por el sociologo Javier Ozollo con la actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, Fernanda Bernabé.

Ambos espacios continúan en conversaciones en busca de una eventual unificación, aunque sin avances concretos hasta el momento. Mientras tanto, ya completaron sus estructuras electorales para competir en caso de que las negociaciones no prosperen.