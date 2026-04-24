Ya están disponibles los padrones definitivos para las elecciones en la UNCuyo

La Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) puso a disposición de los integrantes de la comunidad universitaria los padrones definitivos con la información de los electores habilitados para votar en las elecciones de autoridades que se realizarán el 9 de junio de 2026.

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Como lo establece el Manual de Procedimientos Electorales los padrones están publicados en el sitio web de las elecciones y en copias impresas que cada facultad deberá disponer para su consulta.

Sobre las elecciones

Se trata de la cuarta vez en la historia de la UNCuyo en que se realizarán elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos de conducción del rectorado y vicerrectorado, decanatos y vicedecanatos y los vinculados con los consejos directivos y Superior.

uncuyo elecciones

Las autoridades electas duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelegidas en el cargo por una vez. Para ocupar el rectorado y el vicerrectorado se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional; en tanto que para poder conducir el decanato y el vicedecanato de una facultad es necesario ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica en la que se postula.

En las elecciones votan todos los claustros de acuerdo con los siguientes requisitos:

Docentes (profesores y docentes auxiliares): profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años; y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

profesores efectivos, eméritos, consultos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años; y docentes auxiliares efectivos e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años. Estudiantes de carreras de grado y pregrado de nivel superior , con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior.

, con una antigüedad mínima de un año y haber aprobado, por lo menos, dos materias en el año académico anterior. Quienes se hayan graduado en carreras de grado y pregrado de nivel superior.

en carreras de grado y pregrado de nivel superior. Personal de apoyo académico que reviste en planta permanente o planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

uncuyo Cuenta regresiva para las elecciones en la UNCUYO. Archivo

Cómo se implementa la votación

En las unidades académicas. Cada mesa receptora de votos tendrá dos urnas: Facultad (F) y Universidad (U). En la urna F se vota a autpridades para el decanato, el vicedecanato y los consejos directivos. En la urna U se votan los cargos para el rectorado, vicerrectorado y consejeros superiores.

En el rectorado solo se encuentra la urna U para votar para rectorado, vicerrectorado y consejeros superiores.

El sistema de elección

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCUYO, en 2013, las elecciones son directas, es decir que quienes ocupan los cargos de rectorado, vicerrectorado, decanatos y vicedecanatos son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado de acuerdo a la representación que los claustros, subclaustros y las facultades tienen en la Asamblea Universitaria. Además, en 2019, se volvió a reformar el Estatuto para establecer la paridad de género, es decir que las fórmulas deben estar integradas al menos por una mujer.

En el caso de ser necesario, se realizará una segunda votación a partir de los siete días de terminados los escrutinios definitivos.