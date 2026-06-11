Balotaje UNCuyo: Adriana García afirmó que la universidad atraviesa un "fin de ciclo"

Con el balotaje por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo ya en marcha , la candidata de Encuentro Plural, Adriana García , comenzó a delinear los ejes de la campaña que la enfrentará al actual vicerrector y candidato de Sumar Universidad, Gabriel Fidel en la segunda vuelta prevista para el próximo 23 de junio.

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La UNCuyo irá a balotaje: Gabriel Fidel se impuso en las elecciones y enfrentará a Adriana García

Luego de obtener, junto a Ana Sisti , el 29,28% de los votos en la elección del martes y clasificarse para la definición junto a Fidel, que alcanzó el 37%, García aseguró que el resultado dejó en evidencia un deseo de cambio dentro de la comunidad universitaria.

En la misma línea, consideró que la suma de las expresiones opositoras superó ampliamente al espacio que identifica con la actual conducción de la UNCuyo.

“La alegría que tengo no es la de ser la próxima rectora. Es la esperanza que vi en muchas personas de la comunidad universitaria”, sostuvo la candidata durante una entrevista con la " Mesa Pólítica " en Radio Aconcagua .

Según planteó la exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras, esa percepción se fue consolidando durante las semanas previas a la elección, a partir del contacto directo con docentes, estudiantes, graduados y personal universitario.

“No fue una campaña de ir repartiendo propuestas. Fue una campaña de sentarte en las mesas, hablar, escuchar y dialogar. Eso es lo que la gente necesita”, afirmó.

Para García, el resultado electoral mostró que existe un fin de ciclo en la universidad. En ese sentido, sostuvo que más del 60% de los votantes se inclinó por alguna de las tres fórmulas opositoras que compitieron en la elección.

“Nos presentamos cuatro fórmulas, tres opositoras y una oficialista. El 60% de la universidad dice que quiere un cambio y que hay un fin de ciclo”, señaló.

La disputa por el voto opositor

De cara al balotaje, uno de los interrogantes pasa por el comportamiento de los votantes que en la primera vuelta acompañaron a las fórmulas de Proyecto Universidad Abierta que llevó como candidato a Javier Ozollo y de Trayectoria y Renovación que encabezó, Ismael Farrando.

Consultada sobre la posibilidad de captar apoyos de Trayectoria y Renovación, exintegrantes del oficialismo universitario y que obtuvo el 15% de los votos, García consideró que existen diferencias importantes entre los espacios.

“Si me atengo a las propuestas de las tres fórmulas opositoras y a los debates en los que participamos, no veo demasiado acercamiento con Trayectoria y Renovación con el actual oficialismo”, sostuvo la candidata a rectora.

Jimena Estrella La fórmula de Trayectoria y Renovación, compuesta por Ismael Farrando y Jimena Estrella, obtuvo el 15% de los votos. Gentileza.

No obstante, también relativizó el peso que puedan tener las definiciones de los dirigentes sobre el comportamiento del electorado y advirtió que la campaña hacia la segunda vuelta tendrá dificultades particulares debido al calendario académico.

La candidata recordó que las clases del primer cuatrimestre ya finalizaron, que comenzaron las mesas de exámenes y que la participación estudiantil podría verse afectada por distintos factores.

Según explicó, durante la campaña identificaban sus principales fortalezas entre docentes, personal de apoyo académico y no docentes, mientras que la mayor incertidumbre estaba puesta en el comportamiento electoral de estudiantes y graduados.

Críticas al Gobierno nacional y repudio al episodio con Cornejo

Durante la entrevista, García también se refirió a los incidentes registrados durante la jornada electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando el gobernador Alfredo Cornejo fue insultado por militantes universitarios mientras concurría a votar.

La candidata cuestionó los hechos de violencia y remarcó que situaciones de ese tipo no deberían ocurrir dentro de la universidad: “No acepto esa violencia, no puede darse”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que los cuestionamientos estuvieron vinculados más a lo que representa políticamente el mandatario que a su figura personal. En ese sentido, relacionó el episodio con las críticas que distintos sectores universitarios mantienen hacia el Gobierno nacional y sus políticas para las universidades públicas.

"No fue el ataque a la persona del señor gobernador, sino lo a lo que él representa. Es a la intromisión de la política partidaria en la universidad y por otro lado ser socio de un gobierno nacional que nos quiere hacer desaparecer", precisó la exsecretaria Académica de la UNCuyo.

Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo sale de la UNCuyo escoltado por la seguridad y en medio de manifestaciones. Ramiro Gómez / Los Andes.

García volvió a cuestionar la gestión de Javier Milei y denunció una estrategia de desgaste sobre el sistema universitario. Como ejemplo, mencionó la discusión por el financiamiento de las universidades nacionales y las negociaciones impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para obtener mayores recursos.

A su entender, las movilizaciones universitarias obligaron al Ejecutivo nacional a realizar concesiones presupuestarias, aunque consideró que todavía existe incertidumbre respecto del efectivo envío de esos fondos.

También criticó lo que definió como una "batalla cultural" impulsada desde el oficialismo nacional y rechazó los cuestionamientos que vinculan a las universidades públicas con prácticas de adoctrinamiento.

Una universidad con más pluralidad

En otro tramo de la entrevista, García planteó que la UNCuyo debe recuperar un esquema de mayor equilibrio entre los distintos espacios que conviven en la vida institucional.

La candidata recordó experiencias de gestiones anteriores en las que dirigentes de distintos sectores políticos compartían responsabilidades de gobierno sin que eso implicara, según su visión, una intervención partidaria en la universidad.

“Tenemos que volver a tener una universidad donde haya equilibrio de voces”, expresó.

Adriana García - Ana Sisti (1) Las candidatas de Encuentro Plural, Adriana García y Ana Sisti. Prensa Encuentro Plural.

Además, sostuvo que una vez finalizado el proceso electoral, quien resulte electo deberá convocar a los sectores que no resulten ganadores para construir consensos y fortalecer la gestión.

“Que gane la educación, que gane la transparencia y que el gobierno que asuma reúna a toda la oposición”, concluyó.