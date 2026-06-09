Insultos y manotazos: Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de un caos

El gobernador Alfredo Cornejo enfrentó un clima hostil y vivió momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego de emitir su voto correspondiente a las elecciones de la UNCuyo.
Alfredo Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de expresiones de repudio de estudiantes opositores, quienes se manotearon con los de Franja Morada
El gobernador Alfredo Cornejo enfrentó un clima hostil y vivió momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego de emitir su voto correspondiente a las elecciones de la UNCuyo.
Pasada las 18, el mandatario provincial arribó a la casa de estudios en pantalones cortos y con ropa deportiva, acompañado por funcionarios, legisladores y dirigentes académicos.
En las escaleras de la FCPYS, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda empezaron a gritarles agravios e insultos al gobernador. “Desfinanciador”, “vení a votar a Milei” y “caradura” fueron algunos de los insultos que recibió Cornejo.
Además, un grupo considerable de estudiantes y militantes universitarios lo esperaba en la puerta de la facultad para seguir con su repudio. Allí se produjo una avalancha hacia Cornejo, lo que provocó manotazos entre miembros estudiantiles de la Franja Morada y de agrupaciones de izquierda y el peronismo.
El gobernador salió escoltado por su equipo de seguridad y funcionarios provinciales. Autoridades de la UNCuyo aseguran que “es la primera vez que pasa” y que el gobernador en anteriores caso pudo votar con normalidad.
Cornejo iba a ir a votar en la mañana de este martes, pero finalmente dilató su voto hasta la tarde.