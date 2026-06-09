Insultos y manotazos: Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo en medio de un caos

El gobernador Alfredo Cornejo enfrentó un clima hostil y vivió momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales , luego de emitir su voto correspondiente a las elecciones de la UNCuyo .

Cornejo descartó cambios en Aysam y criticó a la Justicia por la imputación a Mingorance

¿La culpa es de Milei o de Alberto?: Cornejo contradijo a Mingorance por una obra cloacal clave para Mendoza

Pasada las 18, el mandatario provincial arribó a la casa de estudios en pantalones cortos y con ropa deportiva , acompañado por funcionarios, legisladores y dirigentes académicos.

En las escaleras de la FCPYS, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda empezaron a gritarles agravios e insultos al gobernador. “Desfinanciador”, “vení a votar a Milei” y “caradura” fueron algunos de los insultos que recibió Cornejo .

#EleccionesUNCuyo Entre gritos e insultos se retiraba el gobernador @alfredocornejo de la @FcpysUNCuyo luego de emitir su voto en el claustro de graduados. Se vivió momentos de mucha tensión en la casa de estudio. @LosAndesDiario pic.twitter.com/nIj3rwGXep

Además, un grupo considerable de estudiantes y militantes universitarios lo esperaba en la puerta de la facultad para seguir con su repudio . Allí se produjo una avalancha hacia Cornejo, lo que provocó manotazos entre miembros estudiantiles de la Franja Morada y de agrupaciones de izquierda y el peronismo.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 6.40.13 PM (1)

El gobernador salió escoltado por su equipo de seguridad y funcionarios provinciales. Autoridades de la UNCuyo aseguran que “es la primera vez que pasa” y que el gobernador en anteriores caso pudo votar con normalidad.

Cornejo iba a ir a votar en la mañana de este martes, pero finalmente dilató su voto hasta la tarde.