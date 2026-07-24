Cristina Kirchner sumó al abogado de Lula da Silva a su estrategia internacional en la condena por Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim , defensor del presidente Lula da Silva, al equipo que diseña la estrategia internacional para impugnar la condena que recibió en la causa Vialidad .

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La información fue publicada por Infobae y confirmada mediante fuentes cercanas a la exmandataria, que señalaron que el jurista formará parte de la defensa, pero evitaron precisar cuándo comenzará a intervenir formalmente o cuáles serán sus primeros pasos.

Se trata de un nuevo avance en la estrategia que el kirchnerismo impulsa desde hace más de un año para llevar el caso ante organismos internacionales de derechos humanos. El objetivo es combinar la defensa jurídica con una campaña política destinada a instalar en el exterior la postura de Cristina Kirchner sobre el proceso que derivó en su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos .

Cristina y Lula en la visita del presidente brasileña en la prisión domiciliaria de la exmandataria argentina.

Valim es abogado, profesor de Derecho Público y especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y derechos humanos. Es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) , editor jefe de la editorial Contracorrente y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca , en Italia.

A lo largo de su carrera también fue profesor visitante en la University of Manchester y en la Université de Rouen , además de participar en programas académicos de distintas universidades de Europa y América Latina.

En el ámbito profesional intervino en litigios complejos ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, precisamente en causas relacionadas con la separación de poderes, el control de la administración pública, el debido proceso y la protección de derechos fundamentales.

Además, cuenta con experiencia en actuaciones ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y del Sistema Europeo de Derechos Humanos.

Infobae informó que Valim integrará el equipo internacional junto al jurista español Javier Borrego, quien ya asesora a Cristina Kirchner en la estrategia jurídica.

El equipo jurídico de Cristina Kirchner desarrolla trabajo político denominado Comité "Cristina Libre".

El espacio está integrado por el senador Oscar Parrilli, el ex canciller Jorge Taiana, el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, Sol Magno, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja, entre otros.