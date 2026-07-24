24 de julio de 2026 - 13:44

Hackearon la web del Senado de Mendoza: la extraña acusación de racismo con la foto del Chiqui Tapia

El sitio web del Senado de Mendoza fue hackeado este mediodía. Curiosamente es la cámara donde ingresó el proyecto de Ley de Ciberseguridad días atrás.

La vicegobernadora Hebe Casado al frente de la sesión del Senado provincial.

La vicegobernadora Hebe Casado al frente de la sesión del Senado provincial.

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Prensa Senado
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La página web del Senado de Mendoza fue hackeada este mediodía con una acusación extraña y la imagen del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la portada. En la cámara alta que conduce la vicegobernadora Hebe Casado se lee "Senado de Mendoza - hackeado" y aseguran que "en Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia".

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El ciberataque, que se presume extranjero, agrega: "Mientras el país esté plagado de racistas corruptos y miembros de milicias, nunca será justo ni correcto. Ahora somos nosotros quienes os juzgamos".

La principal curiosidad es que en esa misma cámara ingresó el proyecto de Ley de Ciberseguridad, impulsado por el gobierno provincial para blindar al Estado provincial de estos ataques.

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