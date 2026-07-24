Hackearon la web del Senado de Mendoza: la extraña acusación de racismo con la foto del Chiqui Tapia

La página web del Senado de Mendoza fue hackeada este mediodía con una acusación extraña y la imagen del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la portada. En la cámara alta que conduce la vicegobernadora Hebe Casado se lee "Senado de Mendoza - hackeado" y aseguran que "en Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia".