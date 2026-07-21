Hebe Casado sorteó el primer embate legislativo por su conflicto con Francia: qué pasará con el juicio político

El Senado provincial volvió a sesionar este martes con la reaparición de la vicegobernadora Hebe Casado , tras el conflicto diplomático desatado con Francia , luego de ser declarada "persona non grata" por sus dichos discriminatorios contra la selección francesa durante el Mundial 2026 .

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Mathus Escorihuela y otros radicales piden juicio político contra Hebe Casado por sus dichos contra Francia

La semana pasada, los bloques de Encuentro Mendocino (PJ + La Unión Mendocina) y el Partido Verde impulsaron un proyecto de resolución para expresar el repudio de la Cámara Alta por sus declaraciones. Sin embargo, Cambia Mendoza rechazó su tratamiento sobre tablas y la iniciativa no prosperó.

Casi en paralelo, en la Cámara de Diputados ingresó un pedido de juicio político contra la vicegobernadora, impulsado por 13 dirigentes disidentes del radicalismo provincial . La presentación fue firmada por el abogado Miguel Mathus Escorihuela y los exlegisladores Fernando Armagnague y Carlos Caballero , entre otros.

El rechazo al tratamiento sobre tablas era esperado por la oposición. No obstante, durante la sesión los bloques opositores aprovecharon el debate para cuestionar públicamente a Casado e insistir en que sus declaraciones tuvieron consecuencias institucionales y diplomáticas.

El senador Pedro Serra (PJ) fue el primero en tomar la palabra y le pidió a la vicegobernadora que reconociera su error y ofreciera disculpas públicas a Francia.

"Creo que todos cometemos errores, pero hay momentos en los que hay que dar un paso atrás y no apostar siempre al doble", expresó el legislador, quien sostuvo que Casado "representa al Ejecutivo de Mendoza y a todos los mendocinos", por lo que sus manifestaciones "trajeron consecuencias diplomáticas con el embajador de Francia".

Además, remarcó que Mendoza mantiene una histórica relación con ese país y recordó que "la provincia tiene la mayor cantidad de inversores franceses", por lo que consideró que el episodio "no puede pasar desapercibido" si se pretende sostener el perfil institucional de la provincia.

Senador Pedro Serra (PJ). Archivo Los Andes

En la misma línea se manifestó el senador Dugar Chappel (Partido Verde), quien sostuvo que el Senado debía fijar una posición institucional para diferenciar las opiniones personales de las responsabilidades del cargo.

A su entender, el oficialismo volvió a evitar un pronunciamiento porque "tapa aquellas cosas que no le convienen". También cuestionó que el gobernador haya enviado una carta a la Embajada de Francia sin hacer referencia directa a las expresiones de Casado.

El legislador advirtió además que los estándares internacionales sobre discursos discriminatorios cambiaron en los últimos años y señaló que "como estamos en la política somos los primeros que tenemos que darnos cuenta".

La crítica de un aliado del oficialismo

El senador Martín Rostand (PRO), integrante del partido aliado de la UCR dentro de Cambia Mendoza, tomó distancia de la posición del oficialismo y cuestionó tras la sesión el accionar de la vicegobernadora.

"Es obvio que se trata de un error", afirmó en declaraciones a la prensa, aunque sostuvo que el problema fue haber insistido en la misma postura después de la polémica.

"Errar es humano y persistir en el error es perverso. No solo hizo declaraciones desafortunadas, sino que después insistió en esa actitud, como dando a entender que no se había equivocado", expresó.

Senador Martín Rostand (PRO). Archivo Los Andes

Rostand señaló que cualquier funcionario puede equivocarse, pero remarcó que "no podemos negar las consecuencias de las cosas que hagamos" y consideró que, luego del pronunciamiento de la Embajada de Francia, "no cabía otra actitud más que asumir el error y pedir disculpas".

El legislador también recordó el fuerte vínculo histórico entre San Rafael y la inmigración francesa.

"Ella es de San Rafael, pero hay que tener en cuenta que antes de ser departamento fue colonia francesa. Hay una carga adicional y miren todas las implicancias que puede tener un partido de fútbol cuando quien hace esas declaraciones ocupa la Vicegobernación de la provincia", concluyó.

Qué sucederá con el pedido de juicio político

Mientras el conflicto político continúa, el foco ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde ingresó formalmente el pedido de juicio político promovido por dirigentes radicales disidentes. El presidente de la Cámara Baja, Andrés "Peti" Lobardi, confirmó a Los Andes que se le dará ingreso en la sesión de este miércoles.

No obstante, desde el oficialismo otros legisladores ya anticiparon que la iniciativa no tendría respaldo suficiente para prosperar. El senador radical César Cattáneo sostuvo que "en principio habrá rechazo a ese pedido" y explicó que la posición institucional de Mendoza "quedó saldada" cuando el gobernador Alfredo Cornejo envió un saludo al embajador de Francia con motivo de la fiesta nacional de ese país.

"Manifestó la posición político-ideológica no solo del Gobierno, sino de la provincia de Mendoza en cuanto a la fraternidad y la buena relación que hemos tenido históricamente con el pueblo francés", afirmó en declaraciones a la prensa tras la sesión de hoy.

Respecto de la presentación impulsada por históricos dirigentes de la UCR, minimizó su impacto político y señaló que se trata de una expresión ajena a la conducción partidaria.

"No hay una incidencia real. Puede que hayan sido legisladores del radicalismo en su momento, pero hoy manifiestan una posición independiente de lo orgánico de la UCR", concluyó.